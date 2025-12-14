Армия РФ постепенно отходит с Юнаковки на Сумщине – ISW

Российская оккупационная армия продолжает наступательные операции в северной части Сумской области, однако успеха не имеет. Захватчики ведут наступление якобы для создания оборонительных буферных зон на севере Украины вдоль международной границы.

При этом под давлением украинских войск россияне постепенно отступают из Юнаковки (к северо-востоку от Сум). Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Ситуация на Сумщине

В течение 12 и 13 декабря российские войска атаковали в разных районах Курской и Сумской областей. В свою очередь украинские войска контратаковали вблизи Андреевки (к северу от города Сум) и Алексеевки.

В то же время кремлевские пропагандисты утверждают, что путинская армия захватили Алексеевку (к северу от города Сумы), однако никаких подтверждений этим заявлений не последовадо.

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что российские войска снизили темпы своих пехотных атак в Хотинской и Юнаковской громадах на севере Сумской области из-за больших потерь и постоянных неудач в продвижении. Также пограничники отметили, что российские войска продолжают использовать диверсионные и разведывательные группы для попыток проникновения в Сумскую область.

Кроме того, появилась информация о том, что части 137-го воздушно-десантного полка (106-я дивизия ВДВ) постепенно отступают из Юнаковки (к северо-востоку от Сум). При этом начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов 11 декабря заявил, что российские войска продвинулись к Юнаковке. Однако российские пропагандисты уже несколько недель жалуются на значительные потери России из-за отсутствия территориального продвижения к Юнаковке.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины недавно отбросили оккупантов из части Купянска и освободили от врага ряд населенных пунктов вокруг райцентра. Это произошло на фоне российских заявлений, сделанных на самом высоком уровне, о якобы полном контроле войск РФ над этим городом на Харьковщине.

