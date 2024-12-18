Армия РФ потеряла еще один вертолет Ка-52: стал жертвой 'дружественного огня'. Фото

В среду, 18 декабря, армия страны-агрессора потеряла еще один боевой вертолет. "Птичка" врага стала жертвой "дружеского огня".

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Об этом сообщают российские СМИ. По их информации, экипаж вертолета погиб. Где именно это произошло, пока неизвестно. Но, судя по фото, опубликованным пропагандистами, это Ка-52 "Аллигатор".

"Спейте спокойно братья... Предварительно – наш ЗРК. Комиссия приехала, будут разбираться", – говорится в сообщении одного из Telegram-каналов.

Напомним, что в прошлом месяце Россия потеряла еще один боевой вертолет - Ка-52 "Аллигатор". Стоит отметить, что стоимость такого вертолета составляет 16 млн долларов.

Позже стали известны обстоятельства уничтожения российского боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 ноября в России был уничтожен штурмовой вертолет Ми-24. Он сгорел на аэродроме в Московской области. Операцию провели специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины.

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