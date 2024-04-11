Армия РФ превышает ВСУ на фронте в 7-10 раз, – командующий Объединенными силами

На фронте российских оккупационных войск в 7-10 раз больше, чем защитников Украины. В ВСУ есть нехватка личного состава.

Об этом 11 апреля, выступая перед депутатами Верховной Рады до их голосования за законопроект о мобилизации, заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Юрий Содоль. Он просил парламентариев принять указанный документ. Запись выступления сохранена на YouTube-канале Рады.

"Противник превышает нас в 7-10 раз, у нас нехватка личного состава", – сказал военнослужащий.

Он сообщил, что сейчас в некоторых отделениях по два, три или четыре человека, хотя по уставу их должно быть 8-10.

"По тактическим нормативам, это отделение должно гарантированно оборонять 100 метров фронта. Если есть двое, они могут оборонять 20 метров фронта", – объяснил генерал-лейтенант.

Поэтому иногда выходит, что недоукомплектованная бригада, которая должна оборонять до 15 километров передовой, может держать только пять или даже меньше километров.

"Поэтому вместо одной бригады мы вынуждены ставить три. А эти две бригады могли бы быть в тыловой полосе, где личный состав мог бы отдохнуть, доукомплектоваться, получить оружие, пройти нормальную подготовку, чтобы заменить ту бригаду или создать ударную группировку. Поэтому я очень прошу, примите этот закон – он нам очень нужен. Мы держим оборону из последних сил", – говорил Содоль.

Как писал OBOZ.UA:

– Депутаты ВР Украины 11 апреля большинством голосов приняли закон о мобилизации в Украине № 10449 во втором чтении. "За" проголосовали 283 парламентария.

– В Минобороны дали объяснение, что изменится для украинцев после вступления в силу закона о мобилизации.

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