Армия РФ применяет на Сумщине штурмовые пехотные группы, а на Черниговщине вертолеты - ОТУ 'Северск'

Российские захватчики в приграничных районах Сумской области производят штурмы пехотными группами. А в соседней Черниговской области применяют вертолеты для запуска неуправляемых авиаракет. Вражеские подразделения присутствуют вдоль всей полосы границы.

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По этому 25 февраля рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мысник в эфире национального марафона. Он сказал, что происходит у границы на Сумщине.

"В основном враг применяет группы пехоты, также из артиллерии это минометы, ствольная артиллерия. За минувшие сутки фиксировали два обстрела из реактивных систем залпового огня", – рассказал Мысник.

Спикер ОТУ также сообщил о ситуации на пограничных в Черниговской области. Там российские кафиры обстреляли один из населенных пунктов, применив неуправляемые авиаракеты, которые запустили с вертолета.

Однако, по словам Мысника, наибольшая концентрация врага на приграничной Суской области, в районе проведения украинскими военными Курской операции.

"Мы фиксируем присутствие вражеских подразделений вдоль всей полосы границы, они разные по своей подготовке и комплектации. В основном концентрация сил противника – на приграничных Сумщинах, именно в районе проведения нашими Силами обороны Курской операции. Там интенсивность и обстрелов, и само наличие ресурса врага самая большая", – отметил спикер ОТУ.

Мысник подчеркнул, что именно это направление остается для врага стратегическим для применения ударных беспилотников Shahed и "Герань", которые Россия запускает из Курской и Брянской областей.

"Также из других воздушных компонентов – FPV-дроны, очень активно враг применяет сбросы с беспилотных летательных аппаратов в пограничные. Мы фиксировали разные системы беспилотных аппаратов: и на оптоволокне, и такие беспилотники, как "Молния", разных типов", – рассказал Вадим Мысник.

По данным Сумской областной военной администрации, в течение 25 февраля российские войска 79 раз обстреливали населенные пункты и приграничные регионы по разным видам вооружения. Областные власти зафиксировали 148 взрывов в 11 общинах.

Как сообщал OBOZ.UA, днем в понедельник, 24 февраля, российские кафиры атаковали Сумы двумя беспилотниками. В результате вражеской атаки погиб гражданский человек. Кроме того, россияне обстреляли 13 общин региона. В Великописаревской общине погиб еще один человек, двое получили ранения.

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