Россияне атаковали Сумы БПЛА и обстреляли 13 громад в области: есть погибшие и раненые. Фото

Российские оккупационные войска днем в понедельник, 24 февраля, атаковали двумя беспилотниками Сумы. В результате вражеской атаки погиб гражданский человек. Кроме того, россияне обстреляли 13 громад региона.

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В Великописаревской громаде погиб еще один человек, двое получили ранения. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Сумской областной военной администрации.

Отмечается, что враг днем совершил атаку БПЛА по территории областного центра. Один человек погиб, двое ранены.

Повреждены два многоквартирных дома и два частных автомобиля.

Кроме того, в течение дня россияне совершили 70 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 169 взрывов. Оккупационные войска РФ били по региону из минометов, артиллерии, FPV-дронами, сбрасывал ВОГ с дронов и атаковали КАБами.

Обстрелы потерпели Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Свеская, Зноб-Новгородская громады.

В Великописаревской громаде в результате обстрела погиб один гражданский человек, ранения получили два человека

Кроме того, в Миропольской громаде в результате обстрела получили ранения три человека, шесть частных домов повреждены.

Как сообщал OBOZ.UA, войска страны-агрессора РФ атаковали с дрона гражданский автомобиль в Херсоне. В результате удара двое мужчин 47 и 49 лет получили ранения.

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