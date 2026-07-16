Армия РФ применяет против Украины радиоактивные дроны: СБУ привела доказательства. Фото

Служба безопасности Украины зафиксировала два новых случая применения российскими оккупантами ударных беспилотников с боеприпасами, содержащими элементы обедненного урана. Опасные компоненты обнаружили после атак дронов "Герань-2" по Сумской области в апреле этого года.

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Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Отмечается, что уровень излучения от обломков превышал естественный радиационный фон.

Радиоактивные элементы обнаружили в боевых частях дронов

По данным СБУ, российские войска использовали в качестве боевой части ударных беспилотников управляемые ракеты Р-60М класса "воздух-воздух".

В ходе осмотра мест попадания следственно-оперативная группа СБУ и специалисты ГСЧС зафиксировали повышенный уровень гамма-излучения от обломков этих беспилотников. По результатам измерений он составил 8,3 и 10,5 микрозиверта в час, что значительно превышает естественный радиационный фон и представляет непосредственную угрозу здоровью человека.

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Проведенная по инициативе СБУ экспертиза подтвердила, что боевые части российских ракет содержали элементы поражения из обедненного урана общей массой 2810 граммов.

Специалисты идентифицировали в их составе изотопы урана-234, урана-235 и урана-238.

По завершении исследований опасные компоненты были обезврежены.

Возбуждено уголовное дело

По фактам применения таких боеприпасов следователи СБУ проводят досудебное расследование по статье о военных преступлениях (ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Правоохранители устанавливают всех российских военных, причастных к этим атакам.

В спецслужбе напомнили, что это уже не первый задокументированный случай использования Россией боеприпасов с обедненным ураном. В апреле этого года СБУ сообщала об обнаружении аналогичных радиоактивных элементов после атаки на Черниговскую область.

В СБУ призвали не прикасаться к обломкам

Учитывая опасность обедненного урана, Служба безопасности призвала граждан проявлять максимальную осторожность в случае обнаружения обломков беспилотников, ракет или других средств поражения.

В спецслужбе подчеркнули, что к таким предметам нельзя приближаться, прикасаться к ним или перемещать их. В случае обнаружения обломков необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить о находке в СБУ, ГСЧС или Национальную полицию.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2026 года СБУ сообщила о первом зафиксированном случае использования российскими войсками боеприпасов с обедненным ураном. Оккупанты атаковали Черниговскую область опасными радиоактивными дронами.

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