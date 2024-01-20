Армия РФ приостановила активные действия на направлении Работино-Новопрокоповка: названа причина

В районе Работино и Новопрокоповки на Запорожье фиксируется определенное снижение интенсивности атак российских оккупантов. Однако это может быть временным явлением.

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Такое мнение высказал депутат Запорожского областного совета, волонтер Сергей Лышенко в эфире телеканала "Эспрессо". Он связал временное "затишье" с погодными условиями и переброской российских сил под Авдеевку и на левобережье Херсонщины.

По его словам, в районе Работино и Новопрокоповки в последнее время количество боеприкосновений снизилось в несколько раз по сравнению с боями, которые шли здесь ранее.

"Оккупанты проводят там определенную разведку боем, но это уже не та активность, которая была несколько месяцев назад. Если раньше это было до 10 или 12 атак в сутки с целью выбить защитников, то сейчас это две или три атаки в день. Они не той степени активности, которые были ранее", – отметил Лышенко.

По его мнению, снижение интенсивности вражеских штурмов обусловлено несколькими факторами. Во-первых, погодные условия не очень способствуют наступательным действиям. Во-вторых, по его словам, часть сил с Запорожья российское командование перебросило под Авдеевку, а также на левобережье Херсонщины, где оккупантов бросают в "мясные штурмы" на позиции украинских воинов в населенном пункте Крынки.

Да и техники, утверждает Лишенко, на Запорожском направлении у захватчиков в последнее время стало несколько меньше.

"Техническое обеспечение армии РФ на запорожском направлении немного снизилось, но непонятно с чем это связано. Вероятно, это из-за необходимой модернизации, ремонта или они просто спрятали технику", – подчеркнул он.

Напомним, ранее мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров рассказал, как захватчики изменяют этнический состав населения на захваченной части региона.

По его словам, местных жителей они отправляют на работу в Россию, а своих "гастролеров" завозят на ТОТ.