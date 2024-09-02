Армия РФ привлекла на фронт комплексы дальнего наблюдения 'Астрон-4В': ВСУ их уничтожили

Российские оккупационные военные привлекли на фронт комплексы дальнего наблюдения "Астрон-4В". Однако украинские защитники в операционной зоне группировки войск Таврия быстро обнаружили и уничтожили их.

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Об этом рассказал спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире всеукраинского телемарафона "Единые новости". Он отметил, что общие потери врага за последние сутки в зоне ответственности группировки составляли 52 человека, включая погибших и раненых.

Кроме того, были уничтожены две артиллерийские системы, пять автомобилей, две окопные системы радиоэлектронной борьбы, лодка, гидроскутер, мотоцикл и баги. Особо важным достижением стало уничтожение российских комплексов "Астрон-4В", используемых для дальнего визуального наблюдения.

"Интересно, что появившиеся в сводках уничтожены комплексы дальнего визуального наблюдения "Астрон-4В", – сказал он.

Также Лиховой добавил, что украинские военные успешно отразили два российских штурма на Приднепровском направлении, в том числе на левобережных плацдармах.

Напомним, накануне, 1 сентября, общие боевые потери российских захватчиков составили 1300 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, 26 боевых бронированных машин, десять артиллерийских систем, одну РСЗО, 30 БПЛА оперативно-тактического уровня, 44 автомобиля и две единицы спецтехники окупантов.

Накануне стало известно, что бойцы 3-й ОШБр в Харьковской области поразили ЗРК "Тор" и тяжелую огнеметную систему "Сонцепек". Процесс "демилитаризации" воины запечатлели на видео.