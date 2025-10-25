Армия РФ протягивает 'руки' к украинским тылам: Селезнев назвал причину и пояснил, как противостоять врагу

Российская оккупационная армия существенно активизировалась на юге нашей страны, в Запорожской области, и начала штурмы сразу на нескольких участках фронта. Враг за счет передислокации значительно усилил свой потенциал и вновь активно использует бронетехнику. Активизации оккупантов отражает их рациональную стратегию: действовать там, где позиции Сил обороны ослаблены.

Враг активно использует способ инфильтрации – на карте боевых действий можно увидеть, как на нескольких участках фронта протянулись "руки" противника. Это стало возможным там, где у Сил обороны есть нехватка личного состава. Ситуация в Покровске, Мирнограде и Купянске остается напряженной.

Может ли война в Украине завершиться в 2026 году и что станет определяющим фактором для этого? Прогноз зависит исключительно от поставок Украине. Единственный действенный аргумент против российской агрессии – это аргумент украинского оружия. При достаточных поставках возможно выхолащивание наступательного потенциала врага и, как минимум, пауза в войне. В противном случае – боевые действия продолжатся и после 2026 года.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– В Силах обороны юга сообщили, что 20 октября оккупанты начали активные штурмовые действия сразу с четырех направлений: в районе населенных пунктов Малая Токмачка, Щербаков, Новоданиловка и Новоандреевка. Допускаете ли вы, что это новый этап, новая страница в агрессии Российской Федерации против нашей страны?

– Помните этот прекрасный мем? "А я же говорила". Собственно, мы с вами неоднократно говорили о том, что впереди нас ожидает серьезное оживление боевых действий именно на юге Запорожской области. Буквально десять дней назад украинский Генштаб сообщал о контрнаступательных действиях украинских Сил обороны в районе населенного пункта Малая Токмачка. Мы освободили этот населенный пункт и закрепились на новых рубежах и позициях.

Сейчас же мы видим обратный процесс. Противник, который в течение длительного времени, порядка двух месяцев, совершал передислокацию своих сил и средств, в том числе, с территории Сумской и севера Харьковской области, значительно усилил свой потенциал на юге Запорожской области и начал вновь активно использовать бронетехнику.

Причины также очевидны. Почему бронетехника? Потому как начались осенние дожди, соответственно, активно использовать приспособленную автомобильную технику и мотоциклы крайне сложно. Хотя, все еще продолжаются комбинированные атаки, которые начинаются с движения российских мотоциклистов, которые, скорее, не едут, а толкают эту технику. Следом за ними идет уже легкобронированная, а затем и тяжелобронированная, типа танков.

Собственно говоря, процессы активизации российского наступления на юге Запорожской области начались, и это отображает абсолютно рациональную стратегию российских оккупантов. Они пытаются действовать там, где нашли более-менее слабые рубежи и позиции наших Сил обороны. Они уже имели возможность неоднократно убедиться в том, что, двигаться на Покровск и Мирноград возможностей у них нет, потери огромные, а территориальные приобретения – весьма скромные. Поэтому атакуют там, где имеют возможности для продвижения – Купянск и юг Запорожской области.

До этого достаточно долгое время ситуация на поле боя находилась в состоянии, близком к стагнации. Хотя полностью вычеркивать динамику боевых действий в районе Покровска также будет не очень корректным. Мы знаем, что есть серьезная инфильтрация российских сил и средств в южном микрорайоне Покровска. Причем, некоторые передовые штурмовые отряды противника доходят аж до центра города. То есть ситуация остается динамичной, что свидетельствует о том, что у противника есть еще достаточное количество ресурсов для проведения активных наступательных действий.

Это вновь подтверждает тезис Путина, который каждый раз заявляет о том, что Россия готова "играть в долгую". И он готов силой русского оружия далее пытаться оккупировать все больше и больше квадратных километров территории Украины.

– Эта активизация на участках фронта, о которых мы говорим, связана с перераспределением сил, которые уже имеются у врага?

– Это связано с тем, что противник закончил перемещение соответствующих сил и средств, их концентрацию на приоритетных для себя участках фронта и приведение этих сил и средств в боевое положение для выполнения соответствующих боевых задач. Передислокация уже завершена, и силы и средства, которые были ранее перемещены, сейчас уже принимают активное участие в боевых действиях на указанных участках фронта.

– Вы уже сказали об инфильтрации врага. Действительно, если посмотреть карту боевых действий DeepState, то можно увидеть узкие участки вклинения врага. Например, в районе Миролюбовки. Кроме того, прямо в центр Покровска протянулась еще одна "рука" оккупантов. Это очевидная активизация противника. С чем она связана?

– Во-первых, изменение погодных условий создает для противника возможность для более скрытного перемещения своих сил и средств и концентрации их на определенных участках фронта. Погода не всегда позволяет нам активно использовать разведывательные дроны, соответственно, некоторое приготовления противника мы не видим. Соответственно, он, используя свое численное преимущество, пытается атаковать одновременно на нескольких участках фронта, что также создает для него определенную преференцию.

У нас намного меньше личного состава, для того чтобы закрывать все участки фронта. Процесс инфильтрации происходит только потому, что у нас недостаточно личного состава на передовых позициях, и противник проскакивает между нашими наблюдательными постами и опорными пунктами, продвигаясь в составе малых и сверхмалых пехотных групп. Купянск и Покровск являются ярким подтверждением этого.

Еще один момент, как по мне, очень деликатный, но также и очень тревожный. Российские Z-паблики начинают заявлять о том, что действия украинских Сил обороны, направленные на блокирование российских оккупантов, действующих на Добропольском направлении, встречают ожесточенное сопротивление со стороны противника.

Если недавно мы радовались эффективному отражению атаки противника, когда было сожжено огромное количество бронетехники, то на днях российские Z-паблики заявили о том, что на этом же участке фронта в районе Шахового противник вновь активизировал свои усилия, буквально разнес населенный пункт на молекулы и сейчас имеет определенное территориальное приобретение на этом участке фронта.

Причем, я посмотрел на карте DeepState, ключевом мониторинговом ресурсе, на который все ориентируются, и там таких изменений нет. И ныне осинтеры, исследователи и мониторщики, заявляют о том, что динамика на поле боя и в Покровске, и в Мирнограде, и в Купянске достаточно тревожна, потому что противник реализует тактику действия сверхмалыми группами, постепенно накапливая свои ресурсы.

Да, невзирая на огромный уровень потерь, путинские генералы готовы разменивать огромное количество жизней российских солдат на то, чтобы в определенный момент времени, в определенном месте иметь соответствующее накопление, чтобы масштабировать свои атаки.

– Видите ли вы предпосылки для того, чтобы война закончилась в 2026 году?

– Среди моих друзей и товарищей очень много симпатиков Трампа, которые считают, что американский лидер сможет серьезно повлиять на Москву и Киев, и это влияние приведет к стагнации на поле боя. Но, как видим, очередной блин оказался комом. Переговорный трек, который должен был состояться на уровне госсекретаря и министра иностранных дел, не состоялся (встреча госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова отложена. – Ред.). Крайне непримиримые позиции Москвы никак не смягчились, даже невзирая на то, что не так давно состоялся очередной раунд переговоров между Трампом и Путиным.

Россия будет двигаться далее, пытаясь реализовать задачи так называемой "специальной военной операции", а также масштабированные уже в ходе полномасштабной войны. Единственный аргумент, который будет способен остановить российскую армию – это аргумент украинского оружия. Иных вариантов принудить Путина остановить свою активность на поле боя, к сожалению, нет.

В этом контексте прогноз, как по мне, абсолютно очевидный. Все будет зависеть от поставок соответствующих ресурсов. Дипстрайки демонстрируют всему миру, что санкции генерала Василия Малюка являются наиболее действенным санкционным механизмом в отношении Российской Федерации.

Если у нас не будет серьезных ограничений в плане поставок вооружений и техники, то прогноз на 2026 год для этой ситуации может быть благоприятным. Вполне есть вероятность выхолащивания российского наступательного потенциала и постановки войны, как минимум, на паузу.

Если же масштабных поставок вооружения и техники не предвидится и Трамп не изменит свою позицию в части активизации кейса в этой составляющей, то, скорее всего, мы будем видеть боевые действия в 2026 году разного темпа и степени интенсивности.

Еще раз хочу напомнить нашей аудитории о том, что наступление российской армии де-факто продолжается с середины октября 2023 года. Более двух лет российская армия ведет наступление на всех участках фронта на 1200 км линии боевого столкновения. Говорить, что хоть где-то есть тихий участок, наверное, будет некорректно, потому как бои разной степени интенсивности происходят практически везде.