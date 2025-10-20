На южном фронте враг одновременно начал штурмы с четырех направлений – Силы обороны

Во второй половине понедельника, 20 октября, российские оккупационные войска начали активные штурмовые действия сразу с нескольких направлений на юге Украины. Враг задействовал пехоту, бронетехнику, квадроциклы и мотоциклы.

Об этом в телеэфире сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, с направлений вблизи Малой Токмачки, Щербаков, Новоданиловки и Новоандреевки одновременно начали продвигаться штурмовые группы противника.

Все эти населенные пункты расположены на Ореховском направлении. В каждой штурмовой группе было до взвода пехоты и техника.

"В целом мы подсчитали, что было примерно 200 человек личного состава, 3 танка и полтора десятка боевых бронированных машин. Враг также привлекал к этим штурмам квадроциклы и мотоциклы", – сказал спикер.

Волошин сообщил, что в общей сложности на юге состоялось до 10 боевых столкновений, "несколько из них и сейчас продолжаются".

"Враг понес определенные потери. Несколько боевых машин было подожжено украинскими защитниками, а также уничтожено немало пехоты, но еще продолжаются бои", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Волошин рассказывал, что ситуация на юге Украины, в частности на Ореховском направлении, в течение последних нескольких дней остается стабильной, но напряженной. На некоторых участках враг проводит штурмовые действия на наши позиции.

Украинские подразделения удерживают позиции вдоль линии боевого соприкосновения, которые регулярно обстреливаются российскими войсками. Кроме того, противник наносит удары по населенным пунктам, расположенным рядом с фронтом.

Два боевых столкновения произошли на Ореховском направлении, где враг пытался вытеснить украинских военных из населенного пункта Каменское и вблизи Степногорска, отмечал спикер.

