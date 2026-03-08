Российский БПЛА попал в поезд 'Киев-Сумы': на момент атаки в нем было около 200 пассажиров

Утром 8 марта российский беспилотник атаковал пассажирский поезд сообщением "Киев-Сумы", когда он направлялся к конечной станции. На момент удара в поезде находились около 200 пассажиров.

Известно, что люди не пострадали. Об этом сообщает медиа.

В результате удара беспилотника был поврежден тепловоз. После инцидента движение поезда временно осложнилось. Пассажиров доставили к конечной остановке другим локомотивом. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства атаки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что утром 4 марта российская оккупационная армия атаковала Николаев дронами-камикадзе. Целью путинских террористов стал объект транспортной инфраструктуры.

