Российский БПЛА попал в поезд "Киев-Сумы": на момент атаки в нем было около 200 пассажиров
Утром 8 марта российский беспилотник атаковал пассажирский поезд сообщением "Киев-Сумы", когда он направлялся к конечной станции. На момент удара в поезде находились около 200 пассажиров.
Известно, что люди не пострадали. Об этом сообщает медиа.
В результате удара беспилотника был поврежден тепловоз. После инцидента движение поезда временно осложнилось. Пассажиров доставили к конечной остановке другим локомотивом. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства атаки.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что утром 4 марта российская оккупационная армия атаковала Николаев дронами-камикадзе. Целью путинских террористов стал объект транспортной инфраструктуры.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!