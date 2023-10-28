Армия РФ пыталась наступать на шести направлениях, ВСУ отразили все атаки и продолжают истощать врага: произошло 48 боевых столкновений – Генштаб

Украинские защитники активно дают отпор российским оккупантам на передовой. Только за последние сутки на фронте произошло 48 боевых столкновений. Воины ВСУ отразили все атаки противника, пытавшегося наступать на шести направлениях.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 28 октября. Всего за эти сутки враг нанес 5 ракетных и 18 авиационных ударов. Кроме того, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

В результате атак противника, ставших очередными преступлениями РФ против нашей страны, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения.

"Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Также, российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине, применив 4 крылатые ракеты наземного базирования Искандер-К. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 3 крылатых ракеты", – сообщили в Генштабе.

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Тем временем оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

– На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не обнаружено. Враг там наступления не ведет, однако войска Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

– На Северском и Слобожанском направлениях войска РФ дислоцируются в пограничье, где проводят диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливают населенные пункты и наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы нашей страны. Под артиллерийскими и минометными обстрелами армии РФ оказались около десяти населенных пунктов. Среди них – Сеньковка Черниговской области; Заруцкое, Турья Сумской области, Казачья Лопань, Старица, Волчанск Харьковской области.

– На Купянском направлении враг пытался штурмовать Синьковку и Ивановку Харьковской области, однако успеха не получил. Там наши защитники отразили 5 атак. Вместе с тем, под артиллерийскими и минометными обстрелами оказались около 10 населенных пунктов – Каменка, Красное Первое, Синьковка, Берестово Харьковской области.

– На Лиманском направлении штурмовых действий тоже не велось, однако вражеская армия передислоцировала свои войска. Из артиллерии и минометов было обстреляно более десяти населенных пунктов. Это – Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Раздоловка Донецкой области.

– На Бахмутском направлении армия РФ, в очередной раз безуспешно пыталась восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки. Там бойцы ВСУ отразили 6 атак. 20 населенных пунктов оказались под артиллерийским и минометным огнем. Среди них – Миньковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

– На Авдеевском направлении враг пытался наступать в районах Керамика, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опытного Донецкой области. Там Силами обороны было отражено более 10 атак. Кроме того, армия РФ ударила по авиации в районе Новобахмутовки Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов. Речь идет об Александрополе, Керамике, Степном, Авдеевке, Северном Донецкой области.

– На Марьинском направлении украинские защитники отразили 16 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Военные преступники РФ ударили с авиации в районе Екатериновки. Кроме того, под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области. В частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа.

– На Шахтерском направлении враг пытался наступать при поддержке авиации возле Старомайорского и южнее Золотой Нивы Донецкой области. Однако успеха не получил. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около десяти населенных пунктов. Это – Водяное, Угледар, Пречистовка, Урожайное Донецкой области.

– На Запорожском направлении армия РФ пыталась восстановить утраченные позиции у Вербового Запорожской области, однако безуспешно. Под артиллерийскими и минометными обстрелами оказались около 30-ти населенных пунктов. Среди них – Малиновка, Гульйпольское, Малая Токмачка, Роботино, Орехов Запорожской области.

– На Херсонском направлении авиационные удары были нанесены в районах Берислава, Новоберислава, Казацкого, Одрадокаменки, Тягинки, Ивановки Херсонской области. От артиллерийских обстрелов пострадал и Херсон.

Несмотря на это, Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении и штурмовые действия на Бахмутском направлении. Бойцы ВСУ наносят оккупационным войскам невосполнимые потери.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и артиллерийское средство противника", – добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне воины Сил обороны ликвидировали 740 оккупантов. Таким образом , невосполнимые потери врага достигли до 298 420 человек.