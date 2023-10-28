Минус 740 окупантов и 22 танка в сутки: Генштаб обновил статистику потерь России в войне

Утром 28 октября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные по потере России в войне против нашего государства. Накануне воины Сил обороны ликвидировали 740 оккупантов, доведя безвозвратные потери врага до 298 420 человек.

Также защитники уничтожили 88 единиц вражеской техники. Обновленная статистика опубликована на странице ГШ ВСУ в Facebook.

Так, накануне Силы обороны уничтожили 22 российских танка, вместе с ними количество утраченных врагом танков достигло 5 167 единиц. Кроме того, защитники ликвидировали 23 боевых бронированных машин (в общей сложности Россия потеряла их уже 9 749), 18 артиллерийских систем (7 180), два средства ПВО (в общей сложности – 558), девять БПЛА оперативно-тактического уровня (5 399) и три крылатые ракеты (1541). В металлолом также превратились 11 единиц автомобильной техники (в общей сложности 9 524).

Неизменным осталось количество утраченных Россией РСЗО – 834, самолетов – 320, вертолетов – 324, кораблей /катеров – 20, спецтехники – 1011. Также РФ по-прежнему пока потеряла только одну подлодку.

Видео дня

Ранее сообщалось, что войска РФ продолжают перегруппировку под Купянском, Силы обороны дали врагу по зубам возле Вербового. О ситуации на разных направлениях фронта рассказали в Генштабе.

Также стало известно, что за последнюю неделю бойцы ССО уничтожили более 150 оккупантов, а также "демилитаризовали" около 40 единиц вооружения и военной техники врага.