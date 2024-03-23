Армия РФ снова попыталась выбить ВСУ из левобережья Днепра: отбили очередной штурм – Генштаб

Российские оккупационные военные не оставляют попыток выбить украинские подразделения с левого берега Днепра в Херсонской области. За последние сутки на фронте всего произошло 64 прямых боевых столкновений между путинской армией и украинскими защитниками.

Ситуация остается контролируемой ВСУ, а враг несет потери. Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер субботы, 23 марта.

В целом, противник совершил 6 ракетных и 70 авиационных ударов, а также провел 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате террористических атак российских сил, к сожалению, есть жертвы и раненые среди гражданского населения. Дома как многоэтажные, так и частные пострадали от разрушений и повреждений.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях враждебное военное присутствие в приграничных районах сохраняется, проводится диверсионно-разведывательная деятельность, а также обстрелы населенных пунктов с территории Российской Федерации. Зафиксировано увеличение плотности минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Вражеская авиация нанесла удары в районах населённых пунктов Середина-Буда и Ворожба Сумской области; Землянки, Потихоново, Бологовка Харьковской области. Более 15 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, среди которых Гута-Студенецкая, Блешня, Карповичи Черниговской области; Белополье, Кондратовка, Запсилье Сумской области; Казачья Лопань, Волчанск, Красное, Нескучное Харьковской области.

На Купянском направлении не зафиксированы штурмовые действия противника. Совершен авиаудар в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области. Более 10 населенных пунктов оказались под артиллерийским и минометным огнем, включая Голубовку, Двухлетнюю, Синьковку Харьковской области.

На Лиманском направлении наши войска отразили 6 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Раздолевка, Веселое Донецкой области, где противник, поддержанный авиацией, пытался прорвать оборону наших войск. Более 10 населенных пунктов пострадали от артиллерийских и минометных обстрелов, включая Макеевку, Невскую, Луганскую область и Торское, Серебрянку Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши войска отразили 11 атак противника в районах населенных пунктов Клищиевка, Богдановка, Ивановское в Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Часов Яр, Дачное и Дружба в Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем врага оказалось около 10 населенных пунктов, включая Богдановку, Часов Яр, Клищиевку и Андреевку в Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 9 атак противника в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское в Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Уманское и Семеновка в Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, среди которых Новобахмутовка, Бердичи, Семеновка, Первомайское и Невельское в Донецкой области.

В Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка и Урожайное, где противник, поддержанный авиацией, 27 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Угледар в Донецкой области. Кроме того, под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 15 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка в Донецкой области.

На Ореховском направлении захватчики 3 раза при поддержке авиации атаковали позиции наших защитников в районе населенного пункта Роботино в Запорожской области. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское в Донецкой области; Малиновка и Степное в Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, среди которых Полтавка, Малиновка, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Пятихатки в Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг совершил 1 безуспешную атаку позиций наших войск в районе населенного пункта Крынки в Херсонской области. Нанес авиаудару в районе населенного пункта Токаревка в Херсонской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, включая Бургунку, Тягинку, Кизомис, Станислав в Херсонской области, а также город Херсон.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. В то же время подразделениями ракетных войск было нанесено поражение в 1 районе сосредоточения личного состава, 4 пунктах управления, 1 средстве противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству и 1 станции РЛС противника.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки в Украине было обезврежено 1050 оккупантов, а также 257 единиц вражеской техники и вооружения.

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