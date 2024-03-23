ВСУ сократили вражескую армию на 1050 оккупантов и 39 артсистем: данные Генштаба

За прошедшие сутки, 22 марта, украинские воины на линии фронта проредили вражескую армию на 1050 оккупантов. Также захватчики лишились 39 артиллерийских систем.

Всего уничтожено 257 единиц вражеской техники и вооружений, включая крылатые ракеты. Подробности сообщили в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Ориентировочные потери врага в живой силе накануне составили 1050 человек. Так, к утру 23 марта вражеская армия за время полномасштабного вторжения лишилась уже около 435 760 своих солдат.

Активно "демилитаризовали" украинские воины и вражескую технику и вооружение.

В частности, накануне уничтожены 12 российских танков (всего враг потерял их уже 6852), 19 боевых бронированных машин (в общей сложности – 13 130) и 36 артиллерийских систем (отминусовано за время полномасштабного вторжения 10 811 единиц).

Неизменным остается количество уничтоженных российских РСЗО (1018), средств ПВО (723), самолетов (347) и вертолетов (325).

А вот БПЛА оперативно-тактического уровня украинские воины приземлили 75 (всего 8463), отлетали свое также 39 крылатых ракет (в общей сложности уничтожено 1992).

Для вражеского флота предыдущие сутки прошли без потерь: по-прежнему в сводке указаны 26 уничтоженных кораблей/катеров и одна субмарина.

А вот автомобильной техники и автоцистерн враг потерял 57 единиц (в общей сложности 14 344), специальной техники у россиян стало меньше на 19 единиц (1768).

Напомним, ранее в ССО показали уничтожение вражеской позиции и живой силы. Для ударов по врагу спецназовцы использовали FPV-дроны.

Между тем, в ISW заявили, что Россия формирует резерв, способный поддерживать темп наступательных операций в Украине. Аналитики считают, что эти резервы вряд ли смогут выполнить роль крупномасштабных формирований для прорыва фронта – они, скорее, должны позволить войскам РФ восполнить потери без значительной оперативной паузы между локализованными наступлениями весной и ожидаемыми наступательными усилиями российской армии летом 2024 года.