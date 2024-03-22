Россия формирует резерв, способный поддерживать темп наступательных операций в Украине: в ISW оценили планы агрессора

Военное командование РФ, очевидно, формирует резервы для поддержания наступательных операций в Украине. Эти резервы вряд ли смогут выполнить роль крупномасштабных формирований для прорыва фронта – они, скорее, призваны позволить войскам РФ восполнить потери без значительной оперативной паузы между локализованными наступлениями весной и ожидаемыми наступательными усилиями российской армии летом 2024 года.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 21 марта. Как отмечают аналитики, украинский военный обозреватель Константин Машовец накануне заявил, что российское военное командование планирует ввести в строй большую часть своих "стратегических резервов" перед предполагаемым наступлением летом 2024 года.

Машовец считает, что из-за нехватки техники и рабочей силы эти резервы вряд ли будут оснащены к этому времени и полностью укомплектованы.

Он привел в качестве примера того, как ограниченность материальной части будет сдерживать формирование российских "стратегических резервов", российский 44-й армейский корпус, формирование, которое Россия формирует в составе Ленинградского военного округа, и 163-й бронетанковый ремонтный завод в Краснодарском крае.

Машовец заявил, что к концу 2024 года российское военное командование, скорее всего, сможет обеспечить лишь от 55 % до 60 % вооружения и техники, которые понадобятся 44-му АК.

Машовец также сказал, что власти РФ пытаются удвоить объемы производства 163-го бронетанкового ремонтного завода, но эта попытка, скорее всего, не будет завершена даже до конца 2024 года (планировалось летом 2024 года).

По словам военного обозревателя, способность России производить новое вооружение и технику, а также модернизировать старые системы "не соответствует" тому, как быстро она надеется укомплектовать свои стратегические резервы.

"Оценка Машовца согласуется с оценкой ISW о том, что российское оборонное производство способно выдержать нынешний темп российских наступательных операций, но вряд ли сможет полностью поддержать потенциальную миссию оперативного или стратегического уровня в 2024 году", – говорится в отчете Института изучения войны.

В ISW добавили, что крупномасштабные российские потери живой силы, вероятно, более значительны, чем потери бронетехники на этом этапе войны, "особенно потому, что российские войска скорректировали свою тактику и перешли к наземным атакам с использованием тяжелой пехоты, чтобы сохранить бронетехнику за счет больших потерь живой силы осенью 2023 года".

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий ранее сообщал, что РФ способна генерировать силы со скоростью, равной ежемесячным российским потерям личного состава (примерно от 25 тыс. до 30 тыс. человек в месяц) и что России придется проводить "мобилизацию" (вероятно, крупномасштабную) для создания "мощного стратегического резерва".

Аналитический центр Британского международного института стратегических исследований (IISS) сообщил 12 февраля, что РФ, вероятно, сможет поддерживать нынешние темпы потерь техники (более 3 тыс. боевых бронированных машин ежегодно и почти 8 тыс. с февраля 2022 года) в течение как минимум двух-трех лет в основном за счет "расконсервации" старых транспортных средств со складов.

Неясно, какой именно "стратегический резерв" Россия формирует на основе отчетов из открытых источников, но известные российские кадровые и материальные ограничения позволяют предположить, что Москва, скорее всего, не будет использовать эти "стратегические резервы" как сплоченное формирование для боевых действий в Украине, а вместо этого будет использовать их как резерв живой силы для восполнения потерь на линии фронта, считают в ISW.

В отчете говорится, что "мощные стратегические резервы" РФ теоретически могут быть способны служить в качестве сил первого эшелона, сил прорыва или сил второго эшелона, способных проводить крупномасштабные механизированные атаки на украинские оборонительные линии и добиваться значительных оперативных успехов, если они будут полностью оснащены и должным образом обучены.

"Однако ISW прогнозирует, что Россия не будет создавать стратегический резерв, который мог бы выполнять такие функции, из-за ограничений, описанных выше", – заявили в Институте изучения войны.

По словам аналитиков, продолжающиеся усилия России по криптомобилизации (массовой вербовке в армию РФ без объявления всеобщей мобилизации) доказали свою способность поддерживать нынешние наступательные усилия в Украине, несмотря на тяжелые потери, и могут позволить набрать силу для формирования более ограниченных российских оперативных резервов.

"Формирование дополнительных резервов, вероятно, позволит российским военным восполнить потери в Украине, не делая значительной оперативной паузы между продолжающимися локализованными наступательными усилиями России этой весной и ожидаемыми наступательными усилиями России летом 2024 года", – говорится в отчете.

Как сообщал OBOZ.UA, украинское правительство разработало план Ukraine Facility, выполнение которого позволит получить десятки миллиардов евро финансирования от ЕС. Прогнозы и оценки в нем построены исходя из того, что активная фаза войны закончится уже в 2024 году.

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