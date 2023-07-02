Армия РФ совершила артобстрел Константиновки: есть тяжелораненый

Оккупационная армия страны-агрессора России вечером в воскресенье, 2 июля, ударила по городу Константиновка в Донецкой области. Населенный пункт оккупанты обстреляли из артиллерии.

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Об этом рассказал глава Константиновской городской военной администрации Алексей Рослов в комментарии изданию "Суспільне". По его словам, обстрел Константиновки произошел около 19:40.

В результате вражеской атаки ранения получили два местных жителя, один из них находится в тяжелом состоянии.

"Приблизительно в 19:40 произошел обстрел военными РФ города Константиновка. В результате обстрела ранены два человека. Мужчина находится в тяжелом состоянии, у женщины стабильное состояние", – рассказал Рослов.

Также чиновник сообщил, что российской атакой повреждены шесть частных домов и одно хозяйственное сооружение.

Напомним, что 12 июня оккупанты снова ударили по Константиновке в Донецкой области. В результате очередного военного преступления страны-агрессора погиб один местный житель.

Еще два человека получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска РФ утром 2 июля из временно оккупированной части Херсонщины нанесли удары по жилым кварталам областного центра. Они обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и прицельно ударили по многоэтажке.

В результате действий террористов по меньшей мере четверо херсонцев получили ранения.

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