Армия России атаковала FPV-дроном частный дом на Запорожье: есть раненый

Оккупационные войска России ночью 8 июня атаковали Степогорскую громаду на Запорожье. Под вражеский удар попал частный дом, где пострадал мужчина.

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Военные преступники применили против мирного населения FPV-дрон. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, российский беспилотник попал по дому в селе Приморское Васильевского района. Здание сгорело полностью.

"63-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Степогорскую громаду", – отметил чиновник.

Он добавил, что мирный житель получил ранения. Пострадавшего доставили в больницу, где он получает всю необходимую помощь.

Глава ОВА добавил, что всего в течение суток оккупанты совершили 555 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области. В частности, агрессор нанес ракетный удар по Григорьевскому; совершил шесть авиаобстрелов по Орехову, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривному; 320 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковал Беленькое, Юрковку, Лобково, Каменское, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Новодаровку; 10 обстрелами из РСЗО накрыл Новояковлевку, Гуляйполе, Чаривне, Малую Токмачку, Новоандреевку; совершил 218 артударов по территории Лобково, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новодаровки и Работино.

"Поступило восемь сообщений о повреждении квартир, частных домов и объектов инфраструктуры", – указал Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 июня российские оккупанты нанесли удары FPV-дронами по пожарной части в Степногорске Запорожской области. В результате атаки пострадали 12 спасателей.

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