Армия России атаковала Николаевскую область двумя ракетами: возник масштабный пожар. Фото

Российские оккупанты рано утром на Троицу, 8 июня, атаковали Николаевскую область двумя крылатыми ракетами и "Шахедами". Под удар попала Константиновская громада, вспыхнул пожар, повреждена сельскохозяйственная техника.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Николаевской области. Враг нанес удары около 04:30 и в 05:31 утра.

В результате комбинированной атаки вспыхнул пожар в складском помещении, повреждена сельскохозяйственная техника.

К тушению были привлечены силы и средства ГСЧС.

Информации о пострадавших не поступало.

Группой радиационной, химической и биологической безопасности ГСЧС опасных веществ не обнаружено.

Дополнительно привлечены пиротехники для обследования на предмет выявления взрывоопасных предметов или их обломков и специалиста беспилотных систем для мониторинга ситуации в месте пожара.

Пожар был локализован на площади 2000 кв. метров по состоянию на 07:45.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Воздушных сил ВСУ, в течение ночи и утра 8 июня силы ПВО обезвредили над Украиной 40 из 49 запущенных Россией ударных и имитационных дронов. Оккупанты также ударили ракетой "Оникс" из оккупированного Крыма и двумя управляемыми ракетами Х-59/69 с оккупированной территории Запорожья.

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