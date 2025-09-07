Армия России использовала рекордное количество БПЛА для атаки на Украину: карта перемещений 'Шахедов'

Российская оккупационная армия продолжает совершать регулярные массированные обстрелы по гражданской инфраструктуре Украины. Противник систематически наращивает количество средств поражения, применяемых за одну ночь.

В ночь на 7 сентября путинские войска запустили по Украине 810 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. Этот показатель стал рекордным с начала полномасштабной войны. OBOZ.UA проанализировал очередной террористический удар россиян.

Сотни дронов и ракеты

По информации командования Воздушных сил ВСУ, российские войска в ночь на 7 сентября применили 810 дронов с разных направлений. БПЛА заходили в воздушное пространство Украины с юга, севера и востока. Более того, президент Владимир Зеленский заявил, что несколько дронов пересекли границу Украины и Беларуси.

Эта атака стала рекордной по количеству дронов, которые российские оккупанты запустили одной волной. Таким образом захватчики побили рекорд по применению БПЛА от 9 июля 2025 года, когда Украину атаковали одновременно 728 дронов-камикадзе.

В целом путинская армия уже вышла на систематическое применение как минимум полутысячи БПЛА за одни раз. Например, 3 сентября оккупанты запустили 502 беспилотника, 30 августа – 537 беспилотников, 28 августа враг применил 598 БПЛА.

После дронов полетела баллистика

Под завершение дроновой атаки российские террористы запустили несколько волн ракет разных типов. В частности, враг применил 4 баллистических ракеты Искандер-М/KN-23 из оккупированного Крыма.

Также путинские войска применили под утро 7 сентября 9 крылатых ракет Искандер-К из Курской области. Украинские войска уничтожили 4 крылатые ракеты Искандер-К.

Взрывы 7 сентября прогремели в Киеве, Кременчуге, Одессе, Кривом Рогу, Староконстантинове, Запорожье, Днепре и в ряде других населенных пунктов. Целью российских оккупантов в очередной раз стала гражданская инфраструктура, в том числе, жилые дома.

Что предшествовало

Страна-террорист Россия активно и массированно использует дроны-камикадзе для ударов по территории Украины. Эта тактика стала одним из ключевых элементов воздушных атак. При этом диктатор России Владимир Путин фактически признался, что его армия атакует не военные объекты на территории Украины, а гражданские.

Напомним, в ночь на 7 сентября российская террористическая армия массированно атаковала Кременчуг. После серии взрывов в части города исчезла электроэнергия. Оккупанты атаковали город десятками дронов-камикадзе.

Как сообщал OBOZ.UA, с вечера 6 сентября страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину с применением ударных БПЛА. Враг запустил десятки "Шахедов" и дронов-имитаторов с нескольких направлений, в воздухе одновременно фиксировали более 100 БПЛА. Также противник нанес удары баллистикой.

