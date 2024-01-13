Армия России массированно атаковала Херсон и область: погибли два человека

Херсон и другие населенные пункты области за прошедшие сутки подверглись массированному вражескому обстрелу. Вследствие атак оккупантов погибли два человека.

Видео дня

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, всего за минувшие сутки (с 06:00 12 января до 06:00 13 января) противник совершил 71 обстрел Херсонщины.

В частности, оккупанты выпустили 424 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БПЛА и авиации.

По Херсону враг ударил 32 снарядами.

Военные РФ попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также территорию учебного заведения.

Из-за российской агрессии два человека погибли, информировал Прокудин.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за сутки враг нанес 7 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 44 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. На Херсонском направлении украинские защитники продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на потери, противник не оставляет попыток выбить ВСУ с занимаемых позиций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!