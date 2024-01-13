ВСУ наносят врагу значительные потери по всей линии фронта: госпитали оккупантов переполнены после 'мясных штурмов'

Российская оккупационная армия пытается вести наступление на разных направлениях. В свою очередь украинские военнослужащие наносят врагу значительные потери по всей линии фронта.

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За прошедшие сутки на фронте произошло 89 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 13 января.

В течение суток оккупационные войска РФ нанесли 7 ракетных и 65 авиационных ударов, совершили 44 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Под авиационным ударом были Волчанск, Синьковка, Ивановка, Ольховатка Харьковской области; Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Зеленая Долина, Колодцы, Богдановка, Александрополь, Новобахмутовка, Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка Донецкой области. Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 9 атак врага возле Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 6 атак оккупантов в районах Макеевки Луганской области и Григоровки, Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак противника вблизи Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки захватчиков возле Авдеевки и еще 17 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 26 атак.

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили 4 атаки противника южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отбили 8 атак окупантов западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий.

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Оккупационные войска России продолжают нести значительные потери в личном составе, задействованном на востоке Украины. Только в период с 6 по 10 января этого года в больницы и медицинские учреждения министерства обороны РФ массово поступает личный состав, участвующий в боях во временно оккупированных Луганской и Донецкой областях.

В населенные пункты Чернянка, Валуйки и Ровеньки Белгородской области из временно оккупированного Луганска прибыло более 300 оккупантов с тяжелыми травмами, в Белгород – почти 250 российских военных с крайне тяжелыми травмами, а в Москву и Калининград направлено 150 военнослужащих из-за отсутствия квалифицированных врачей в прифронтовых госпиталях. Полевые госпитали минобороны России переполнены и не справляются с количеством пострадавших военнослужащих, которые после мясных штурмов в большом количестве прибывают каждый день.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункту управления, артиллерийскому средству, 2 средствам противовоздушной обороны, боеприпасам и радиолокационной станции противника.

Напомним, утро 13 января в Украине началось с воздушной тревоги. Из района Каспийского моря российские Ту-95МС совершили пуски крылатых ракет Х-101/555/55. Также путинские террористы атаковали другими типами ракет.

Ранее командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о потерях врага. По его словам, все чаще на Таврийское направление оккупанты бросают новозавербованных трудовых мигрантов и иностранцев. При этом максимальный срок подготовки, которую проходит большинство из них, составляет до 10 дней. Так что потери среди таких "солдат удачи" сверхвысокие.