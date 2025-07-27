Армия России нанесла удары по Харькову беспилотниками: фото последствий
Российские войска ночью 27 июля атаковали Харьков беспилотниками. В облцентре в результате ударов врага повреждены предприятие и жилой дом.
Есть разрушения также в Харьковском районе, на местах попаданий вспыхнули пожары. Последствия атаки на фото показали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Что известно
Под ударами российских дронов ночью оказались сам Харьков, а также пригород облцентра.
В Харькове разрушениям в результате атаки подверглось гражданское предприятие, изувечен также частный дом.
В Харьковском районе повреждено производственно-хозяйственное сооружение.
На местах вспыхнули пожары. По состоянию на 08:45 все они были ликвидированы подразделениями ГСЧС.
К счастью, погибших и пострадавших в результате ночных атак в Харькове и районе не было.
Что предшествовало
Около полуночи 27 июля появились сообщения, что Россия вторую ночь подряд массированно атаковала Харьков.
А 25 июля российские оккупанты ударили КАБом по медицинскому учреждению в Харькове в Индустриальном районе. Известно об одном погибшем и 17 пострадавших.
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