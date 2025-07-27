Россия вторую ночь подряд массированно атакует Харьков: прозвучала серия взрывов

Террористы продолжают атаковать гражданское население Украины. Вечером, 26 июля, россияне вторую ночь подряд обстреливают Харьков.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Отмечается, что под обстрелом оказался Киевский район города.

"Харьков под атакой вражеских БпЛА. Не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО. Враг внимательно мониторит инфопространство. Сейчас серия взрывов прогремела в Киевском районе. Более подробная информация выясняется", – говорится в сообщении чиновника.

Мэр города Игорь Терехов в свою очередь рассказал, что удар пришелся по гражданскому предприятию в Киевском районе, которое уже несколько лет не работает. Последствия уточняются.

"Город под массированной атакой дронов. Будьте осторожны! В городе снова взрыв! Второй прилет ориентировочно в то же место, что и первый", – написал Терехов.

По его словам еще один удар был зафиксирован по Шевченковскому району города.

"Детали уточняются. В Киевском районе, после ударов вражеских БПЛА, горит частный дом", – добавил чиновник.

Детали обстрела

По состоянию на 00:27, по предварительной информации, враг атаковал Харьков БпЛА типа "Герань-2". Прилеты зафиксированы в Киевском и Шевченковском районах.

В результате вражеских ударов возникли пожары. В частности, горит частный дом в Киевском районе и еще одно здание в Шевченковском районе.

Информация о пострадавших пока не поступала. На месте работают профильные службы.

По состоянию на 1:30 по уточненной информации, прилет произошел в близком пригороде Харькова, рядом с Шевченковским районом.

Напомним, что войска Российской Федерации в ночь на 26 июляснова открывали огонь по Украине. По Харькову враг запустил КАБы, а затем и баллистику. По Каменскому Днепропетровской области оккупанты устроили ракетную атаку, а затем – и по самому Днепру. Впоследствии все три города оказались под массированной атакой "Шахедов". В результате вражеских ударов по меньшей мере три человека погибли, есть десятки пострадавших, вспыхнуло несколько пожаров.

Как писал OBOZ.UA, 25 июля российские оккупанты ударили КАБом по медицинскому учреждению в Харькове в Индустриальном районе. Известно об одном погибшем и 17 пострадавших.

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