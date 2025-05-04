Армия России направила БпЛА на Марганец в Днепропетровской области: пострадали трое. Фото

Российские войска снова атаковали Марганец на Днепропетровщине. Они нанесли удары по городу с помощью дронов.

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В результате атаки пострадали три человека. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Российские войска направили БпЛА по Марганцу Никопольского района. Пострадали три человека. Это мужчины 39 и 68 лет и 75-летняя женщина. Все госпитализированы, получают необходимую медицинскую помощь. Врачи оценивают состояние пострадавших как среднее", – отметил чиновник.

По его словам, из-за утренних дроновых атак враг уничтожены по одному частному дому в Марганецкой и Мировской громадах.

Не прекращает враг также терроризировать город Никополь: ночью россияне обстреливали его из РСЗО "Град". Известно, что в результате обстрела повреждены четыре частных дома, несколько хозяйственных построек, разбиты также гараж, теплица и автомобили.

Напомним, в ночь на 4 мая Россия атаковала Киев "Шахедами". В результате атаки в городе вспыхнули дома и авто, пострадали люди.

Также ночью враг ударил по Черкассам: россияне повредили общежитие, пострадал человек.

Всего над Украиной ночью сбили 69 "Шахедов", из-за атаки РФ пострадали пять областей.

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