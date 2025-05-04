Над Украиной ночью сбили 69 'Шахедов', из-за атаки РФ пострадали пять областей

В ночь на 4 мая защитники неба уничтожили 69 ударных дронов, которыми Россия атаковала мирные города Украины. Также были обезврежены десятки имитационных российских беспилотников.

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В то же время из-за вражеского нападения пострадали Харьковщина, Донетчина, Днепропетровщина, Черкасщина и Киевщина. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что атака продолжалась с 21:00 субботы, 3 мая. Россияне запустили 165 БПЛА (ударных Shahed и имитационных) из районов: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Приморск (временно оккупирована территория Запорожской области).

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы (РЕБ) и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбиваие 69 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. А 80 вражеских дронов-имитаторов – локационно потеряны.

Накануне вечером российские дроны массированно атаковали Черкассы. В городе вспыхнул ряд пожаров, повреждено общежитие и пострадал человек.

В Киеве во время атаки "Шахедов" вспыхнули дома и авто. Последствия отмечены в Святошинском, Шевченковском и Оболонском районах. Пострадали 11 человек, из которых двое детей.

В Изюме на Харьковщине вследствие попадания БПЛА в здание почтового отделения возник пожар, также горели дрова на открытой территории и балкон многоэтажного жилого дома. В селе Левковка Изюмского района горели учебное заведение, складское здание и трава на открытой территории, частично разрушено здание сельсовета.

Ночью защитники неба сбили три российских дрона над Днепропетровщиной. В результате атаки в Днепровском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие: на территории возникло возгорание, которое спасатели ликвидировали.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 мая Россия ударила по Украине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и атаковала 183 дронами. Силы обороны сбили 77 "Шахедов", а 73 имитационных БПЛА были локационно потеряны. Из-за действий агрессора пострадали четыре области.

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