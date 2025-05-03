Россия атаковала Украину баллистикой и 183 дронами: силы ПВО сбили 77 вражеских БпЛА

В ночь на 3 мая Россия снова атаковала Украину с воздуха, запустив две баллистические ракеты и 183 беспилотника. Силы ПВО сбили 77 вражеских дронов.

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Еще почти столько же БПЛА были локационно потеряны. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Очередную атаку россияне начали с 20.30 2 мая. Террор продолжался вечером, ночью и утром. За это время противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской области и из временно оккупированного Крыма, а также запустил 183 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов разных типов из районов Брянска, Курска, Орла, Миллерово.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 77 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 73 вражеских беспилотника-имитатора – локационно потеряны (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина Сумщина, Донетчина и Николаевщина", – констатировали в Воздушных силах.

Напомним, вечером 2 мая Россия атаковала Харьков "Шахедами". В городе повреждены жилые дома, пострадали десятки человек, в том числе и ребенок.

Также под массированной атакой врага оказался Купянск : там спасатели из-под завалов извлекли тело погибшего.

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