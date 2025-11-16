Армия России постепенно теряет контроль над Купянском, – ОСГВ 'Хортица'

В Купянске Харьковской области продолжаются ожесточенные бои за контроль над населенным пунктом. Благодаря действиям украинских войск российские оккупанты постепенно теряют контроль над городом.

Тем не менее ситуация в Купянске сложная не только для россиян, но и для ВСУ из-за осложненной логистики. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Бои за Купянск

По словам Трегубова, вопреки заявлениям руководства РФ, окружения украинских войск в Купянске нет и не было. Более того, идет тенденция к тому, что россияне постепенно теряют контроль над городом и над теми районами, где они были.

Так он признал, что ситуация сложная для обеих сторон. Город не имеет эффективной логистики с российской стороны, и она крайне затруднена с украинской.

"Это означает, что те подразделения, которые непосредственно находятся в городе страдают от невозможности нормально получать ни пополнение боеприпасов, ни иногда даже продовольствия. Тем не менее, у украинцев логистика лучше налажена и россиян осталось меньше, ситуация для них определенным образом сложнее", – добавил Трегубов.

Напомним, британская разведка посчитала потери армии РФ в Украине с начала вторжения. Только в 2025 году потери армии агрессора составили около 353 тыс. человек.

Как сообщал OBOZ.UA, враг почти не использует тяжелую технику на Харьковском направлении, поскольку она почти сразу поражается украинскими беспилотниками.

