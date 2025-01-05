Армия России сбросила на украинские позиции 72 КАБа за сутки: что происходит на фронте. Карта

В течение минувших суток на фронте произошло 179 боевых столкновений, больше всего российских атак Силы обороны отразили на Покровском направлении. Войска РФ нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 44 авиаудара, в частности, сбросили 72 КАБа.

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Кроме этого, враг совершил более 4000 обстрелов и привлек для поражений 2410 дронов-камикадзе. О ситуации на передовой по состоянию на утро 5 января рассказал Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Свеса, Голубовка, Вольная Слобода Сумской области; Семеновка – Черниговской; Малые Проходы, Волчанские Хутора, Охримовка – Харьковской; Улаклы, Алексеевка, Константинополь, Бурлацкое, Разлив, Искра – Донецкой; Темировка – Запорожской.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ ударили по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункту управления, двум пушкам, средству противовоздушной обороны, двум пунктам управления БПЛА российских войск.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районах Старицы и Волчанска, враг активно привлекал бомбардировочную авиацию. На Купянском направлении он совершил четыре атаки, Силы обороны отражали штурмовые действия россиян в сторону Загрызово и Петропавловки.

На Лиманском направлении ВС РФ атаковали 16 раз, пытались продвинуться вперед неподалеку от Первомайского, Надежды, Новосергеевки, Макеевки, Новоегоровки, Ямполевки, Тернов, Григорьевки и Серебрянского леса.

На Краматорском направлении защитники отбили девять российских атак в районах Часова Яра, Белой Горы, Клещиевки и Ступочек. На Торецком агрессор совершил 11 атак в районе Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки.

На Покровском направлении наши Силы обороны остановили 45 наступательных действий оккупантов в сторону Мирного, Тимофеевки, Барановки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Песчаного, Шевченко, Новоалександровки, Соленого, Новоеленовки, Котлино и Нововасиловки.

На Кураховском направлении ВСУ отразили 28 вражеских штурмов. Агрессор наносил авиаудары по населенным пунктам, основные наступательные усилия сосредотачивал в районах Срибного, Петропавловки, Константинополя, Курахово и Константинопольского.

На Времивском направлении армия РФ совершила 17 штурмов украинских позиций возле Дачного и Янтарного. На Ореховском наши воины успешно отразили попытку врага продвинуться возле Новоданиловки.

На Приднепровском направлении захватчики атаковали позиции ВСУ трижды : получили жесткий отпор и понесли потери в районах островов Забыч и Казацкий.

За прошедшие сутки в Курской области РФ, где идет операция Сил обороны, российские подразделения 33 раза штурмовали позиции наших защитников, нанесли 336 артиллерийских обстрелов и 17 авиаударов, сбросив 25 КАБов.

На Северском и Гуляйпольском направлениях оккупанты активных действий не проводили. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На границе с Черниговской и Сумской областями агрессор с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров предположил, что в 2025 году возможно дерзкое окончание войны новой администрацией США, когда интересами Украины будут пренебрегать. Чтобы этого не произошло, стране нужны очень серьезные систематические изменения.

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