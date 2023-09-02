Армия России ударила авацией по Херсонщине: есть погибший и пострадавшие. Фото

Оккупанты днем 2 сентября ударили из авиации по Отрадокаменке Бериславского района Херсонщины. Вследствие атаки погиб 43-летний мужчина, еще двое гражданских получили ранения.

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Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, враг выпустил управляемые авиабомбы, попав в частные дома (фото размещены внизу новости).

"43-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за его жизнь. Также пострадал 57-летний мужчина. У него множественные осколочные ранения", – рассказал Прокудин.

Он добавил, что из-за авиаудара поврежден ряд домов в селе.

В Херсонской областной прокуратуре информировали, что атака была совершена около 12:07 дня – разрушены и повреждены частные дома, хозяйственные сооружения, линия электропередачи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 2 сентября войска РФ обстреляли Херсон. Вследствие удара были ранены 69-летняя женщина и 49-летний мужчина.

– Утром прозвучали взрывы в Кривом Роге. Местные власти заявили об успешной работе ПВО, в результате которой был сбит вражеский беспилотник.

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