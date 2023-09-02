Взрывы в Кривом Роге во время тревоги оказались работой ПВО

Взрывы, о которых сообщали в Кривом Роге, оказались работой ПВО. Они прозвучали во время воздушной тревоги утром 2 сентября.

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"Спасибо нашим ПВО. Все в нашем районе хорошо. Слава Украине!" – написал в соцсетях начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.

В свою очередь глава городской военной администрации Александр Вилкул отметил, что в городе не было прилетов.

"Относительно взрывов. Все нормально. Конкретика позже", – написал он в своем Telegram-канале по состоянию на 11:24.

Впоследствии Вилкул рассказал, что силы ПВО успешно поразили цель:

"Отработало ПВО. Успешно. Цель поражена. Всем пользователям соцсетей, которые пытаются показать свою осведомленность, напоминаю, что о работе ПВО можно писать только после отбоя воздушной тревоги".

Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 11:15. По состоянию на 11:25 появились сообщения о взрывах в Кривом Роге. По состоянию на 11:46 был объявлен отбой тревоги.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 2 сентября оккупанты обстреляли Херсон. Вследствие атаки были ранены два человека – 69-летняя женщина и 49-летний мужчина.

– В течение минувших суток российским артиллерийским обстрелам подвергся Никополь Днепропетровской области.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что зима в Украине будет сложной, так как президент РФ Путин, вероятно, постарается создать проблемы украинцам.

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