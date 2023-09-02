Армия РФ ночью накрыла огнем Херсон: есть пострадавшие. Фото
Оккупационные войска России в ночь на 2 сентября накрыли огнем Херсон. Вследствие атаки ранения получили два человека – 69-летняя женщина и 49-летний мужчина.
Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации. Там отметили, что у пострадавшей женщины – минно-взрывная травма, ранение лица и острая реакция на стресс.
Медики оказали ей помощь на месте.
Мужчину 49 лет госпитализировали в медучреждение с осколочным ранением грудной клетки и минно-взрывной травмой.
В Херсонской областной прокуратуре рассказали, что вражеский обстрел произошел около 01:30 ночи. Оккупанты попали возле жилых домов. Повреждены дома херсонцев, а также линия электропередачи.
Начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Вечером 1 сентября оккупанты обстреляли поселок в Белозерской громаде на Херсонщине. Под удар попала тракторная бригада агропредприятия.
– По данным Генштаба ВСУ, в течение минувших суток на Херсонском направлении от российских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.
– На захваченной части Херсонщины захватчики не разрешили старшеклассникам начинать обучение без паспорта РФ и оставили их без школьных наборов, которые раздают за получение "гражданства".
– Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в этом году зима в Украине будет сложной, поскольку Путин, вероятно, постарается создать проблемы украинцам.
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