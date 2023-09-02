Не допускают до уроков: на оккупированных территориях старшеклассников заставляют получать паспорт РФ

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики не разрешили старшеклассникам приступить к обучению, если у них не было российского паспорта. Кроме того, школьные наборы были предоставлены только тем детям, чьи родители имели паспорта РФ.

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Об этом сообщил Центр национального сопротивления. Детям дали время "на исправление".

"В ряде населенных пунктов на временно оккупированных территориях зафиксированы случаи, когда старшеклассники, которые не получили паспорт РФ, были временно не допущены к занятиям в оккупационных школах", – говорится в сообщении.

На захваченной части Херсонской области школы передали списки учащихся без российских паспортов местным оккупационным "властям". Ученикам предоставлен срок в 10 дней для решения данной ситуации. Только после этого им будет разрешено начать посещать занятия.

Кроме этого, россияне на оккупированной территории выдавали школьные наборы только тем детям, чьи родители имеют паспорт врага.

Напомним, что ранее назначенный Россией так называемый "глава" администрации поселка Лазурное на Херсонщине Александр Дудка пригрозил, что жителям, которые не получили паспорт России, не будут выдавать медикаменты. В частности не получат инсулин люди с диабетом, для которых он жизненно необходим.

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированной территории Запорожской области россияне активно готовят незаконные выборы, чтобы роспропаганда могла продемонстрировать нужные Кремлю "результаты". Также усиливается давление на местное население с требованием получать паспорта страны-агрессора.

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