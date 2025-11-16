Армия России ударила по детской площадке в Харькове

16 ноября оккупанты в очередной раз атаковали беспилотниками Холодногорский район Харькова. Один из дронов попал по детской площадке.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. По его информации, обошлось без погибших и пострадавших.

Россияне атаковали беспилотником детскую площадку в Холодногорском районе города. Предварительно известно, что удар оккупанты осуществили БПЛА типа "Молния". В результате взрыва в окрестных домах выбило окна.

Впоследствии стало известно о попадании по гражданскому предприятию в том же районе города. Тип БПЛА, который нанес атаку, устанавливается.

Российские атаки на другие города

Российская террористическая армия целенаправленно атаковала энергетические объекты в Одесской области. Несмотря на активную работу ПВО, ночью 16 ноября ударными беспилотниками снова были повреждены объекты энергетики. Войска РФ атаковали, в частности, солнечную электростанцию.

Днем 16 ноября путинские войска целенаправленноатаковали гражданский автомобиль. В результате атаки ранения получили трое мирных жителей Херсона.

57-летняя женщина и 58-летний мужчина получили осколочные ранения, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Впоследствии в больницу обратился 51-летний мужчина, который получил взрывную травму и контузию.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине из-за российской атаки 4 населенных пункта и около 12 тыс. абонентов в Лозовской громаде остались без электричества. Оккупанты атаковали объекты энергетики, также известно о повреждении многоэтажек, частных домов, учебных заведений и предприятий.