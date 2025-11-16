Война закончится в 2026-м, а в 2029-м про Россию никто не вспомнит: интервью с Обуховым

В начале широкомасштабного вторжения в Украину Кремль имел всего лишь один план: захватить нашу страну в течение нескольких дней и поставить в Киеве марионеточное правительство. Но когда этот замысел потерпел фиаско, Москва просто начала решать проблемы по мере их поступления, действовать ситуативно, без какого бы то ни было четкого плана.

Кремлевский диктатор Владимир Путин наверняка уже позаботился о путях отступления и личного спасения, но и окончание войны, и крах путинской России не могут произойти в одночасье. Как и в случае с развалом Союза, потребуется несколько лет, чтобы эта "империя" прекратила существование. С большой долей вероятности можно спрогнозировать, что война в Украине закончится в 2026 году. Затем начнутся процессы, которые приведут к гибели России в ее нынешнем виде, а в 2029 году о такой стране уже никто не вспомнит.

Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил антироссийский активист, глава фонда "Стоп Российский Террор" (США) Герман Обухов.

– Заместитель редактора The Economist Эдвард Карр заявил, что у Путина нет четкого плана в отношении войны в Украине. Вы согласны с этим?

– В общем-то здесь нет ничего нового. У Путина изначально не было плана, кроме как за несколько дней дойти до Киева и поставить Медведчука. Когда этого не получилось, три года всех кормили сказками о том, что дескать у нас есть план, но по сути его не было с самого начала. Ведь те планы, которые были изначально, были планами утопистов, не более того. Любой нормальный человек, наверное, понял бы (хотя Путин уже давно перестал быть нормальным), что никакой Киев ни за каких три дня не взять, потому что это целая страна и никто ничего просто так отдавать не будет.

– Окей, Киев за три дня, слава богу, не получился, но потом планы как-то корректировались, разве нет? Можно ли сказать, что на сегодняшний день, спустя более почти четыре года полномасштабной войны, планы Кремля не скорректированы и нет четкого понимания, куда двигаться дальше?

– Они решали задачи по мере поступления проблем или по мере каких-то поворотов в политике - то Европы, то Америки, то с учетом того, что происходило здесь, в России. И этих планов не было в течение трех с лишним лет. Планы постоянно менялись, каждый день или каждую неделю. Поэтому говорить о том, что по плану когда-то что-то произойдет, – это просто нонсенс, потому что никто не знает, что вообще может произойти завтра и о каких там планах может идти речь.

Страшно Путину или не страшно? Я не хочу гадать, но, наверное, есть какие-то парашюты, какие-то запасные варианты, куда можно в случае чего свалить. Но это не вопрос завтрашнего дня. Советский Союз не развалился за одну ночь. Даже если война прекратится завтра, то ничего в России не произойдет за один день.

Она будет рассыпаться, пока где-то там не рванет, какая-то часть не отколется, одна, другая, третья, и тогда уже все посыплется. Но это процесс не одной недели и может быть даже не одного месяца, а займет год-два. По моим предположениям, по моим прогнозам, это где-то 2027 год, осень, когда мир проснется в других реалиях.

– Вы сказали про парашюты и запасные варианты, а также про 2027 год. Что конкретно вы имеете в виду?

– Что либо Путин, либо кто-то другой объявит, что в связи с тем-то, с тем-то мы не считаем возможным находиться у власти, как это когда-то сделал Горбачев. Либо придумают еще что-то, дескать, все, ребята, живите как хотите.

А куда они все исчезнут, я не знаю. Может быть, у Путина есть какой-нибудь Кайманов остров, куда он улетит и где будет доживать свою жизнь. У других тоже, наверное, есть какие-то варианты. А народ как жил, так и будет жить. Будут, наверное, какие-то другие хозяева либо еще что-то, я не знаю, и никто не знает.

– А почему именно 2027 год? Кстати, и Пугачева тоже в большом интервью намекала на 2027 год.

– Я не знаю, кто такая Пугачева, об этом будет сказано в моей книге, в последней главе. У России есть некий сакральный, судьбоносный период времени, который исчисляется 12 годами. Он начался в 1881 году с момента убийства Александра II террористами народной воли. А потом начинаете прибавлять 12, 12, 12 – и вы увидите ряд событий, которые потрясали всю страну: революции, поворотный 1929 год, первая пятилетка, коллективизация, война, смерть Сталина, потом Хрущев, новая конституция Советского Союза, развал Союза, приход Путина, Майдан.

Если прибавить к 2014 году 12, получается 2026. Но я не верю, что в следующем году что-то произойдет, потому что в этом есть определенный люфт. Но эту периодичность просто категорически нельзя вычеркивать из истории. Она имеет место, и никуда от нее не деться.

Мне говорят, это конспирология, но нет, это некая заложенная в судьбу России фатальная, судьбоносная закономерность. Так что в 2027 году будет продолжение того, что начнется в 2026-м, определенный итог. Ведь Советский Союз тоже не в 1989-м развалился, а в 1991-м, но в 1989-м начались процессы во всех советских республиках, которые уже нельзя было остановить. Скорее всего, в 2026-м война закончится и начнутся какие-то процессы.

– Стало известно о том, что российский минфин разместил гособлигации на сумму более 4 трлн рублей. То есть де-факто Кремль начал воевать в долг. Доживет ли эта путинская машина до конца 2026 года?

– Империи, как и все большие образования, корпорации, имеют свойство не рассыпаться за один день или за одну неделю. Этот процесс требует какого-то времени, потому что инерция велика. Даже если все настолько все плохо, если все в долг, напечатают денег, будет инфляция, но это все равно пройдет не один день, не одна неделя. Даже при самом плохом сценарии это займет какое-то время.

В следующем году, скорее всего, война прекратится по каким-то причинам, а потом начнутся процессы распада империи. Я не знаю, какой это будет момент. Этого никто не знает, никакая разведка. Но это произойдет.В ближайшие два года мы увидим, что все совершенно не так, как сегодня преподносят. Дескать, все замечательно, мы еще всем покажем. Генералы бундесвера говорят, готовьтесь к войне в 2029 году. В каком там 2029 году? В 2029 уже никто о России не вспомнит, ее на карте не будет.

В этом смысле война с НАТО – это тоже блеф, поскольку не выдержит Россия войны с НАТО. Это война двух дней, после чего она будет рассыпаться гораздо быстрее, чем она могла бы рассыпаться в результате войны в Украине.

Но даже при самом худшем сценарии это все равно займет время.

Советский Союз тоже распался не по политическим причинам. Это и Афганская война, которая отняла очень большие ресурсы страны, это и цены на нефть. В 1986-1987 годах баррель нефти стоил 12 долларов. Прекратились валютные поступления – и не на что было покупать. Это были экономические причины. Так же, как и сейчас. Политика политикой, но экономика свое дело делает. У России такая судьба. Все империи распадаются рано или поздно.