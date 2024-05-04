Армия России ударила по Дружковке и Часовому Яру: есть жертва и раненые. Фото

В субботу, 4 мая, страна-агрессор в очередной раз атаковала Донбасс. На этот раз под обстрелами оказались города Часов Яр и Дружковка (Краматорский район).

Об этом сообщает глава ОВА Вадим Филашкин. По его словам, один человек погиб, еще 2 ранены в результате обстрелов севера Донбасса.

Как добавил чиновник, по Дружковке россияне ударили ракетой. Там был убит 46-летний мужчина. Разрушены дом и автомобиль, повреждены 11 домов и линии электропередач.

Город Часов Яр, по словам чиновника, попал под огонь РСЗО "Град". Там ранены 2 человека. Повреждены 3 многоэтажки и складское помещение.

"Россияне не прекращают обстрелы Донетчины – оставаться здесь опасно! Эвакуируйтесь вовремя!" – резюмировал ситуацию по обстрелам региона Филашкин.

Напомним, агентство Associated Press показало, что оккупанты сделали с городом Часов Яр. Месяцы жестоких российских артиллерийских и авиационных ударов разрушили стратегически важный город – там почти не осталось целых построек.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники рассказали, что в районе города Часов Яр, расположенного в 15 километрах от захваченного войсками РФ Бахмута, в течение последних дней интенсивность вражеского наступления несколько снизилась. Враг уперся в украинские укрепления и взводные опорные пункты.

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