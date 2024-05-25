Армия России за минувшие сутки убила троих мирных жителей в Донецкой области

За сутки 24 мая войска России убили трех жителей Донетчины. Два человека погибли в городе Северск Бахмутского района, еще один человек – в селе Зеленое поле Великоновоселковской громады Волновахского района.

О потерях среди мирного населения сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. "Россия убивает гражданских! За 24 мая россияне убили троих жителей Донетчины: двое в Северске и один – в Зеленом Поле", – говорится в сообщении.

Еще два жителя Донбасса получили ранения, в частности в Торецке Бахмутского района и Красногоровке Марьинской городской громады Покровского района.

Руководитель ОВА уточнил, что количество жертв оккупантов в Донецкой области подано без учета оккупированных Мариуполя и Волновахи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой областной прокуратуре ранее информировали, что 24 мая под огнем войск РФ были Бахмутский, Краматорский и Покровский районы. В Северске погибли двое мужчин 63 и 71 лет, а в Зеленом Поле под завалами – 40-летний переселенец из Покровского района. Правоохранители начали расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

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