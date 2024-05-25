Войска РФ обстреляли Донетчину: погибли три человека, есть раненные и разрушения. Фото
Российские террористы в пятницу, 24 мая, снова обстреливали мирные населенные пункты в Донецкой области. Под огнем врага оказались Бахмутский, Краматорский и Покровский районы. Погибли три человека.
Еще двое гражданских получили ранения. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Донецкой областной прокуратуры.
Там проинформировали, что начато расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
Правоохранители сообщили, что в городе Северске погибли двое мужчин 63 и 71 лет. По предварительным данным, для ударов по населенному пункту враг применил реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.
Кроме того, российские войска сбросили управляемую авиационную бомбу на поселок Зеленое поле Ильиновской территориальной громады. Под завалами разрушенного от попадания средства поражения дома погиб 40-летний переселенец из Покровского района.
Среди раненых от артиллерийских обстрелов – двое жителей поселка Новобажаное и города Красногоровка: 38-летняя женщина и мужчина 41 года доставлены в медицинские учреждения с осколочными ранениями.
Повреждены домовладения и хозяйственные постройки.
Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ в ночь на 25 мая обстреляли Харьков и Харьковский район. Частично разрушен лицей, поврежден прилегающая многоэтажка, а также несколько авто.
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