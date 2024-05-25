Войска РФ обстреляли Донетчину: погибли три человека, есть раненные и разрушения. Фото

Российские террористы в пятницу, 24 мая, снова обстреливали мирные населенные пункты в Донецкой области. Под огнем врага оказались Бахмутский, Краматорский и Покровский районы. Погибли три человека.

Еще двое гражданских получили ранения. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Донецкой областной прокуратуры.

Там проинформировали, что начато расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Правоохранители сообщили, что в городе Северске погибли двое мужчин 63 и 71 лет. По предварительным данным, для ударов по населенному пункту враг применил реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.

Кроме того, российские войска сбросили управляемую авиационную бомбу на поселок Зеленое поле Ильиновской территориальной громады. Под завалами разрушенного от попадания средства поражения дома погиб 40-летний переселенец из Покровского района.

Среди раненых от артиллерийских обстрелов – двое жителей поселка Новобажаное и города Красногоровка: 38-летняя женщина и мужчина 41 года доставлены в медицинские учреждения с осколочными ранениями.

Повреждены домовладения и хозяйственные постройки.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ в ночь на 25 мая обстреляли Харьков и Харьковский район. Частично разрушен лицей, поврежден прилегающая многоэтажка, а также несколько авто.

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