Армия России за неделю потеряла в Украине более 10 тыс. военных, 122 танка и четыре самолета: итоги

За последнюю неделю на полях боев в Украине российская оккупационная армия потеряла около 10 тысяч своих военнослужащих. Также украинские воины "демилитаризовали" более 1300 единиц вражеской техники и вооружения.

В частности, с 12 по 19 мая улетали свои четыре российских военных самолета и один вертолет. Итоги вражеских потерь в течение недели подвел командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк.

Около 10 тысяч оккупантов (по сравнению с около 8 тыс. в течение предыдущих двух недель и 6-7 тыс. в апреле) и 1333 единицы вооружений и военной техники потерял агрессор за период с 12 по 19 мая.

Так, недосчитались оккупанты:

122 танков

255 боевых бронированных машин

215 артиллерийских систем

8 РСЗО

6 установок ПВО

432 единицы автотехники

35 единиц спецтехники

"Кроме этого нашими защитниками уничтожены 4 вражеских самолета, 1 вертолет, 10 ракет и 245 БпЛА", – добавил Павлюк.

Напомним, днем 19 мая в Военно-морских силах сообщили, что Силы обороны Украины уничтожили морской тральщик России 266-М "Ковровец". Этот тральщик с бортовым номером 913 в 2016 году был задействован в операции РФ в Сирии. Во временно оккупированном Севастополе его возвращение было ознаменовано помпезными торжествами.