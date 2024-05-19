Армия России за неделю потеряла в Украине более 10 тыс. военных, 122 танка и четыре самолета: итоги
За последнюю неделю на полях боев в Украине российская оккупационная армия потеряла около 10 тысяч своих военнослужащих. Также украинские воины "демилитаризовали" более 1300 единиц вражеской техники и вооружения.
В частности, с 12 по 19 мая улетали свои четыре российских военных самолета и один вертолет. Итоги вражеских потерь в течение недели подвел командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк.
Около 10 тысяч оккупантов (по сравнению с около 8 тыс. в течение предыдущих двух недель и 6-7 тыс. в апреле) и 1333 единицы вооружений и военной техники потерял агрессор за период с 12 по 19 мая.
Так, недосчитались оккупанты:
- 122 танков
- 255 боевых бронированных машин
- 215 артиллерийских систем
- 8 РСЗО
- 6 установок ПВО
- 432 единицы автотехники
- 35 единиц спецтехники
"Кроме этого нашими защитниками уничтожены 4 вражеских самолета, 1 вертолет, 10 ракет и 245 БпЛА", – добавил Павлюк.
Напомним, днем 19 мая в Военно-морских силах сообщили, что Силы обороны Украины уничтожили морской тральщик России 266-М "Ковровец". Этот тральщик с бортовым номером 913 в 2016 году был задействован в операции РФ в Сирии. Во временно оккупированном Севастополе его возвращение было ознаменовано помпезными торжествами.
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