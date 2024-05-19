Армия России затаилась на Харьковщине, на других направлениях враг ищет слабые места в обороне – Генштаб

На поле боя в Украине 18 мая произошло 110 боевых столкновений. На Харьковском направлении наблюдалось относительное затишье в активных боевых действиях.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 10:30 воскресенья, 19 мая (815-е сутки полномасштабного российского вторжения). За минувший день было зафиксировано 4164 вражеских обстрелов наших позиций и населенных пунктов из артиллерийских систем, из них 73 – из реактивных систем залпового огня.

По уточненной информации, враг нанес три ракетных атаки с использованием четырех ракет, 59 авиаударов, применив 95 КАБов, и задействовал 58 дронов-камикадзе типов "Шахед" и "Ланцет".

За 18 мая Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 21 район сосредоточения личного состава, одну станцию ​​РЛС и два зенитных ракетных комплекса оккупантов.

В целом боевые потери захватчиков (безвозвратные и санитарные) за сутки составили около 1210 человек. Среди техники – 16 танков, 35 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, три РСЗО, два средства ППO, 47 БПЛА оперативно-тактического уровня, одна ракета, 82 автомобиля, две единицы специальной техники. Также Силами обороны уничтожен морской тральщик "Ковровець".

Уже с начала текущих суток (на 10:30 воскресенья) произошло 39 боевых столкновений. Противник совершил 541 обстрел украинских позиций и применил 37 ударных дронов-камикадзе.

"Силы обороны продолжают сосредоточивать основные усилия на обороне занятых рубежей, недопущении продвижения российских оккупантов вглубь нашего государства и отражении их вооруженного нападения на Украину", – отметил ГШ ВСУ.

На Харьковском направлении ВС РФ активных действий не проводили. Наши защитники прилагают максимум усилий для усиления позиций, пополнения резервов, ведения разведки и держат действия врага под огневым контролем. В частности, утром 19 мая противник потерял четырех оккупантов и 14 единиц военной техники. Уничтожены танк, артиллерийская система и три автомобиля, повреждены два танка, пять артиллерийских систем и два авто.

За прошедшие сутки общие потери агрессора на Харьковщине составили 209 оккупантов и 43 единицы техники. Украинские защитники уничтожили боевую бронированную машину, четыре артсистемы, 11 автомобилей и 11 БПЛА. Повреждены три танка, одна боевая бронированная машина, три артсистемы, четыре автомобиля.

На Купянском направлении подразделения наших войск отражают атаку противника в направлении населенного пункта Берестово. Ситуация контролируемая. Воины осуществляют меры по усилению позиций переднего края обороны, по возможности перенимают инициативу для улучшения тактического положения.

На Северском направлении россияне активизировали попытки поиска слабых мест в нашем боевом порядке. С начала суток произошло 15 атак, 11 из которых (на 10:30) продолжались. Враг пытается прорваться в направлении населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Раздоловка Донецкой области, успеха не имеет. Здесь нашими войсками уже уничтожено два танка и два МТЛБ, одна БМД повреждена.

На Краматорском направлении в течение текущих суток враг семь раз пытался прорвать украинскую оборону. Три атаки отбиты. Продолжаются бои в районах населенных пунктов Клищиевка, Калиновка, Новый и Андреевка. Потери позиций не допущены. Ситуация контролируемая.

На Покровском направлении с начала 19 мая враг 10 раз атаковал позиции, Силами обороны две атаки отбиты. Продолжаются боевые действия в районах Евгеньевки, Северного, Новоселовки Первой и Уманского. Ситуация контролируемая. За текущие сутки враг потерял здесь 68 оккупантов и семь единиц техники. В частности, уничтожена боевая бронированная машина и три автомобиля.

По уточненным данным, за минувшие сутки потери противника составили 274 оккупанта убитыми и ранеными, 19 единиц вооружения и техники. Наши воины поразили огнем танк, артсистему, два автомобиля, два БПЛА. Повреждены четыре танка, боевая бронированная машина, четыре артсистемы и четыре авто захватчиков.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили одну атаку на направлении Славно-Парасковеевка. Враг успеха не имел.

На Времивском направлении противник предпринял две безуспешные попытки вытеснить Сил обороны в районах Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении Герои отбили одну атаку РФ в направлении Крынок. Во время боев враг успеха не имел, потери позиций не допущены.

Как писал OBOZ.UA, уже в понедельник, 20 мая, состоятся новые переговоры в формате Рамштайн. Контактная группа по обороне Украины под руководством министра обороны США Ллойда Остина и главы Объединенных штабов США генерала Чарльза Брауна встретятся в онлайн-формате.

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