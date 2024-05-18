США созывают на понедельник очередной 'Рамштайн': какие вопросы собираются обсудить

США в понедельник, 20 мая, проведут очередную встречу в формате Рамштайн. Контактная группа по обороне Украины под руководством министра обороны США Ллойда Остина и главы Объединенных штабов США генерала Чарльза Брауна встретятся в онлайн-формате.

Об этом сообщает "Голос Америки". В заседании, учрежденном союзниками Украины в апреле, примут участие почти 50 стран.

Страны будут обсуждать продолжающуюся войну, которую Россия развязала в нашей стране, и укрепление сотрудничества международного сообщества для предоставления Украине необходимых средств для защиты своей территории.

В общей сложности союзники в формате "Рамштайн" пообещали предоставить Украине оборонную помощь на сумму 95 миллиардов долларов, заявил Остин на предыдущем заседании. Для ускорения предоставления этой помощи Контактная группа создала восемь коалиций, занимающихся организацией поставок различных видов вооружения, включая самолеты, дроны, ПВО, артиллерию, боеприпасы, танки, корабли и системы разминирования.

Напомним, Правительство Швеции приняло решение выделить 28 миллионов евро в поддержку обороноспособности Украины, которая продолжает бороться с полномасштабным вторжением России. 18 миллионов евро передадут коалициям в рамках Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн"), а 10 миллионов евро направят в фонд НАТО для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Швеции не исключили, что могут передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Стокгольм также предоставит Киеву другие системы ПВО, которые помогут "закрыть небо" над нашим государством.

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