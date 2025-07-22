Сегодня о наболевшем – улучшение логистики оккупантов.

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Как вы знаете, я пишу об этом уже довольно часто, но не прекращу, пока мы не перережем эту артерию войны.

Конечно же, болит всем, что играет на руку московитам. Потому что улучшение у них, это же потери у нас. Потому что улучшение у них. Это новый поток беженцев, новые брошенные на произвол судьбы коты и собаки, которых рискуя жизнью вывозят волонтеры, это новые уничтоженные оккупантом земли, бизнес, зерно, села ...

Каждый их шаг по нашей земле, это невероятная боль.

Вот уже почти месяц Мариуполь, Мелитополь весь в новоприбывших оккупантах. Опять потянулся условный "дагестан". Пишу условный, потому что на расстоянии люди не могут определить, к какой многонациональной национальности россиян относятся новоприбывшие бойцы с восточными чертами.

С перепугу люди даже заговорили, что это афганцев-талибов везут, потому что очень сильно они из автомобилей кричали какие-то непонятные вещи с упоминанием об Аллахе. В конце концов договорились в сообщениях отмечать их, как "кадыровцы" или "дагестанцы", потому что пока нет документального подтверждения участия на стороне России представителей Талибана, фейки мы не разгоняем.

Увеличилось количество военных и гражданских россиян и на оккупированной Луганщине. Но в более тыловых городах, как город Свердловск (ОРЛО) из новоприбывших, это или военные с ранениями, которые лечатся в местных профилакториях и больнице, или их семьи – женщины и дети, которых российские военные привозят в ОРДЛО, потому что очень выгодно можно приобрести жилье, тепло, фрукты, близость к морю.

Когда-то в профилакториях отдыхали шахтеры, пенсионеры и жители городов, качество медицинских услуг было на уровне крупных санаториев – озокерит, различные виды массажей, бассейны, лечебные ванны. А сейчас эти профилактории недоступны для шахтеров, так как их "асвабадили асвабадитили асвабадитили".

Вообще, города ОРДЛО настолько русифицированы, что на дороге, или прогуливаясь по городу, можно встретить кучи россиян, и ни одного местного. Я тоже писала об этом и это также связано с восстановлением россиянами железнодорожного и автомобильного сообщения Ростов-Мариуполь.

Конечно, это подавляет, конечно это болит. Еще больше болит, когда ты в названиях оккупированных поселков угадываешь родные места. Нет, я луганчанка, не дончанка, но за 10 лет войны у меня столько родных городов появилось, не перечислить, потому что там живут или жили мои друзья.

Так же с другими городами Украины. Как обстрел, бегу просматривать первые те города, где живут друзья.

Для кого-то информация об оккупации какого-то там села в Донецкой области, то просто информация. Я уже привыкла, что в основном люди относятся к войне "где-то там". А мне больно, потому что вот читаешь новости: "На новопавловском направлении агрессоры оккупировали село Звезда и продвинулись в районах еще нескольких населенных пунктов. В Донецкой области, на новопавловском направлении, возле админграницы с Днепропетровским регионом россияне оккупировали село Зирка Комарской сельской общины Волновахского района, а также продвинулись в самом Комаре. Об этом сообщает украинский информационный ресурс DeepState, который недавно обновил свои интерактивные карты. В DeepState отмечают, что вражеская пехота уже доходит до западных окраин Новохатского, и признают, что сейчас, к сожалению, невозможно остановить натиск врага. Российские войска штурмуют также Мирное, Грушевское и Толстой".

А видишь тот Комар, потому что знаешь его каждую улочку, потому что там жила твоя подруга-козовод.

Боже же ты мой, люди, какие же там степи, какие там травы... были. Поэтому болит, потому что каждый шаг оккупантов, это потеря нашей земли и всего того хорошего, что там было.

Слава богу, с Комаря мои друзья успели перевезти почти 200 голов коз в безопасный (условно безопасный, потому что вся наша Украина сейчас условно безопасна) и выехать самим, обживаются в долинах.

Но там, в том Комаре, люди оставили дома, ферму, мечты, часть своей жизни. Как когда-то в Свердловске (Довжанске), Луганщина, оставила я свое. И прижилась на новом месте, и счастлива, как только можно быть счастливой в наших реалиях, и не жалею, и не намерена вернуться, чтобы хоть посмотреть, что же там, потому что все то, что там, оно умерло. Но почему-то болит. Поэтому понимаю каждого, кто выехал, бежал, кто бросил или вот сейчас смотрит на то, как проседает фронт и дрожит, потому что должен принять решение.

Что такое улучшение логистики оккупантов? Это не просто слова, новость, информация. Это предупреждение, чтобы вы не упустили беду, это напоминание, что надо помогать ВСУ, волонтерам и зооволонтерам, это крик, чтобы не отворачивались от носителей "желтой звезды" - ВПЛ, которых снова станет больше, потому что враг намерен...

Не буду писать о намерениях врага, мы их и так знаем. Напомню лишь о том, что артерия, питающая оккупантов оружием и живой силой, до сих пор работает.

Напомню о том, что оккупация, то есть каждое движение оккупанта по нашей земле, это новые беженцы, новые уничтоженные жизни, новые жертвы, это сужение нашего условно безопасного пространства. Это не потеря "где-то там" какого-то там поселка на смешное название – Комар, это враг уже у вашего дома.