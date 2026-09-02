Артиллеристы из HIMARS поразили группу российских штурмовиков. Видео

На Константиновском направлении фронта в последний день августа украинские защитники, в частности, отразили с помощью реактивной системы залпового огня Himars штурм группы российских захватчиков. В результате точного попадания из РСЗО как минимум четверо оккупантов были ликвидированы, столько же получили ранения.

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Об этом доложили в 147-й отдельной артиллерийской бригаде 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ. Бригада продемонстрировала свою работу по врагу.

"Системное взаимодействие артиллерии, разведки и подразделений беспилотных систем позволяет своевременно выявлять и поражать важные цели противника, снижая его боевые возможности и затрудняя действия на направлениях ответственности бригады", – прокомментировали в 147-й бригаде ДШВ.

Боевая статистика

Всего в период с 24 по 31 августа военнослужащие 147-й отдельной артиллерийской бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ "нанесли поражение 440 вражеским целям". Среди них – командные и наблюдательные пункты, места дислокации личного состава и другие важные объекты противника.

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Также были поражены две пушки противника и 15 военнослужащих противника, из которых четверо ликвидированы и 11 ранены.

О ком речь

147-я отдельная артиллерийская бригада – артиллерийское соединение в составе седьмого корпуса Десантно-штурмовых войск. Бригада была создана в июле 2025 года.

В рядах части служат десантники, которые уже прошли через войну, закалены боями и готовы к новым вызовам.

Девиз бригады:"Огнём непокоренных – за свободу украинской нации!"

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины сузили российский плацдарм и затруднили логистику оккупантов в направлении Купянска. Там оккупанты ставят перед собой цель захватить Лиман, из-за чего на указанном направлении наблюдается высокая интенсивность боев.

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