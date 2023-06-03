Артиллеристы показали, как выжигают врага с украинских земель: видео ударов

Защитники из рядов 115 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины постоянно уничтожают российских оккупантов на родной земле. Теперь они стоят на защите Украины на востоке.

Видео дня

Артиллеристы бригады, говорят воины, обеспечивают захватчикам быстрый путь в ад. Видео работы артиллерии 115 ОМБр по российским оккупантам показали на странице бригады.

"Бойцы артиллерийского дивизиона и роты ПТРК 115-й бригады ВСУ уничтожают оккупантов на востоке страны Уже больше года наши бойцы активно противодействуют врагу. Еще с тех пор наши герои стали на защиту Родины, не давая возможности оккупанту завершить свои планы, и каждый день рискуя собственным здоровьем и жизнью", – отметили в бригаде.

Артиллерия 115 ОМБр за время полномасштабного вторжения России изрядно залила сала за шкуру оккупантам. Поэтому об артиллеристах бригады по ту сторону фронта хорошо знают захватчики.

"В рядах несокрушимых, ежедневно глядя в глаза опасности, бойцы 115-й бригады Вооруженных сил Украины, находясь в самых опасных точках фронта, дают отпор непрошеным гостям, указывая им дорогу в ад. Именно артиллерия – точная, сильная и безжалостная, ежесекундно пожидает оккупантов, пугая тех и мгновенно уничтожая. О наших артиллеристах фронтом ходят легенды и не только на нашей стороне. Оккупанты яростно ненавидят наших героев, ведь те настоящие мастера своего дела, потому что четко и идеально доводят все до конца. Они бесстрашны, всегда готовы к исполнению любых задач, ведь правда на их стороне, они на своей земле, в своей стране", – отметили в бригаде.

Крайне важной в работе артиллерии является слаженность всех причастных к поражению вражеской живой силы и техники.

"Работа артиллерии – это единственный командный механизм, где все выполняют свою задачу и делают все более чем идеально. Найти цель, указать координаты, подготовить оружие, уничтожить врага. Эта работа по настоящему адская и громкая, необходимо делать все быстро и помнить, что у врага тоже есть глаза. Но, как бы тяжело ни было, наши ребята знают, что они делают и как именно. Слава нашим непобедимым героям, победа обязательно будет за нами!" – заверили воины.

Напомним, в утренней сводке 3 июня в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные по потерям России в войне против Украины. Так, накануне украинские воины ликвидировали 560 оккупантов, 32 артсистемы врага и ряд других видов техники и вооружений врага. В частности, уничтожены по 10 танков и единиц спецтехники, почти 30 БпЛА оперативно-тактического уровня, 22 единицы автомобильной техники, 7 РСЗО, 12 ББМ и т.д.

Общие безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 209 470 человек.