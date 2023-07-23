Артиллеристы ВСУ 'обнулили' оккупантов и уничтожили их КСП. Взрывное видео

Украинские защитники из 3-й отдельной танковой Железной бригады Вооруженных сил Украины продемонстрировали сокрушительные удары по врагу. Воины применили дроны и артиллерию, в результате был уничтожен контрольно-наблюдательный пункт (КНП) оккупантов.

Видео дня

"Взрывное" видео было опубликовано на странице бригады в Facebook 23 июля. "Сокрушительный удар по скоплению врага! Филигранно работает артиллерия 3-й отдельной танковой Железной бригады. А иногда достаточно и одной гранаты, чтобы "обнулить" захватчика", – говорится в сообщении (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

На опубликованных кадрах видно, как дрон защитников приносит гранату на позиции российских "мобиков" в лесу.

А самоходные гаубицы "Гвоздика" ВСУ нанесли удар по КСП противника, поразив скопление личного состава армии РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, украинские военные за сутки 22 июля ликвидировали 630 оккупантов и уничтожили 88 единиц их техники и вооружения. С начала войны потери ВС РФдостигли 241 960 захватчиков.

– Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по местам скопления личного состава, вооружений и техники РФ, уничтожены десятки артиллерийских установок врага.

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