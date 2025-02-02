Атака баллистикой по центру Одессы: военные опровергли слухи, что удар корректировал дрон "Орлан-10"

31 января по Одессе в период с 19:15 по 20:05 россияне ударили тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" по заранее определенным координатам. Вражеский БПЛА "Орлан-10" не корректировал этот обстрел – такой дрон фиксировался не в районе Одессы, а над Черным морем, и впоследствии его поразили наши FPV-дроны-перехватчики.

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Опровержение опубликовало 2 февраля Воздушное командование "Юг". Пресс-служба отметила: в публичном пространстве появилась информация, будто российский разведывательный беспилотник находился непосредственно над городом и собирал информацию для оккупантов. Мол, этого удара можно было бы избежать, уничтожив "Орлан-10".

Воздушное командование "Юг" указало на следующие факты:

– 31 января Одесса и весь юг Украины были в зоне сплошной низкой облачности. Нижний предел облаков – 90, верхний – 3600 метров;

– "Орлан-10" действительно фиксировался, но не над Одессой, а в акватории Черного моря, в 25-30 км от береговой линии;

– сейчас для нанесения ракетных ударов по стационарным объектам врагу не требуется корректировка беспилотником. "Орлан-10" обычно используется для видеофиксации результатов российских террористических действий, а также для определения районов "выходов" ракет нашей ПВО;

– 31 января вражеский дрон-разведчик был обнаружен раньше времени. Его видели операторы РЛС на протяжении всего полета (примерный маршрут показан на схеме), вплоть до места уничтожения – когда это стало возможным из-за небольшого радиуса применения FPV-дронов-перехватчиков;

– "Орлан-10" в тот раз сбил наш FPV-дрон в районе Коблево (Николаевская область).

Военные добавили: всего за 2024 год подразделения воздушного командования "Юг" выявили и уничтожили 106 разведывательных БПЛА "Орлан-10", из них 75 – в пределах Одесской области.

Методика наведения "дрон на дрон" активно внедряется по всем направлениям противовоздушной обороны.

"Но надо понимать, что территория государства велика, а наши возможности со средствами обнаружения и наведения, к сожалению, не безграничны. Впрочем, ежедневно мы усиливаемся благодаря поддержке государства, западным партнерам и волонтерам. Мы благодарны всем, кто оказывает поддержку и помощь! Готовы сотрудничать со всеми, кто приближает Победу!" – подытожили наши защитники.

Полный текст сообщения пресс-службы:

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Из-за российской атаки по центру Одессы вечером 31 января было повреждено 19 исторических памятников.

– Пострадали минимум семь мирных жителей.

– ЮНЕСКО резко осудила ракетный обстрел исторического центра Одессы. Один из пострадавших объектов является частью Всемирного наследия и находится под охраной международных конвенций.

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