В центре Одессы из-за удара РФ повреждены 19 исторических памятников и даже Пушкин. Фото и видео

Вечером, 31 января, страна-агрессор атаковала ракетами центр Одессы. После удара было повреждено 19 исторических памятников. И даже знаменитый любимец россиян и "русского мира" Александр Пушкин пострадал из-за этой атаки.

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Об этом написал мэр города Геннадий Труханов. Он обнародовал список нескольких пострадавших от обстрела исторических памятников.

"31.01.2025 года объектом ракетной атаки снова стал "Исторический центр Одессы", внесенный в список всемирного наследия UNESCO", – сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Он добавил, что значительные разрушения, масштаб которых еще не установлен, потерпело здание гостиницы "Бристоль" - одно из самых выразительных архитектурных сооружений центральной части города.

В результате мощной взрывной волны также пострадали близлежащие исторические здания. Первоначально было сообщено, что разной степени повреждений получили около 15 памятников культурного наследия.

Но позже Труханов рассказал, что специалисты уже закончили обследование всех поврежденных памятников архитектуры в историческом центре города. Всего 19 памятников архитектуры получили повреждения разной степени.

"Уже есть реакция от UNESCO, и ждем в ближайшее время миссию в Одессе", – говорится в сообщении Труханова.

Основные повреждения – выбитые оконные стекла и смещенное столярное заполнение. Среди пострадавших объектов два памятника национального значения:

– Филармония (Новая Биржа);

– Дом Вучини (ул. Итальянская, 19).

А также два музея:

– Музей западного и восточного искусства.

– Филиал Литературного музея (Дом Сикара)

Также существенные повреждения получили витражи и аутентичное столярное заполнение больших окон с полуциркульным завершением в зданиях Союза архитекторов Украины и банка "Порто-Франко".

"Самой ценной из архитектурного и социального мнения среди поврежденных зданий является Филармония (Новая Биржа). Взрывная волна выбила аутентичное столярное заполнение главного парадного входа, повредила витражи и внутреннюю отделку помещений. Влияние атаки на состояние основных конструкций оценят специалисты после дополнительного обследования" .

Труханов отметил, что с 2023 года здание Филармонии находится под усиленной защитой ЮНЕСКО согласно Второму протоколу 1999 года к Гаагской конвенции 1954 года "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта".

Напомним, в конце минувших суток, 31 января, стало известно, что Россия ударила баллистикой по историческому центру Одессы. Пострадали не менее семи человек, разрушений испытал отель.

В результате взрывов в помещениях ряда исторических памятников, в частности, литературного, историко-краеведческого, археологического музеев и музея западного и восточного искусства, а также в филармонии имеются выбитые окна и повреждения фасадов.

Среди ночи захватчики ударили по Запорожью. Вражеские "Шахеды" (а их на город россияне направили 18) повредили учебное заведение, 14 многоэтажек и около десяти частных домов, автомобили. Также было обесточено более 400 абонентов. О пострадавших не сообщалось.

Уже утром кафиры атаковали "Шахедами" один из районов Харькова, попав по жилой застройке. Известно о погибшей женщине, пять человек получили ранения.

А в Полтаве вражеский удар разрушил целый подъезд многоквартирного дома. Сейчас известно о девяти погибших и десятках раненых. На месте до сих пор продолжаются аварийно-спасательные работы.

В этих городах, а также в Сумской области во время последней атаки Россия убила шесть человек, еще по меньшей мере 16 украинцев получили ранения, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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