Атака была нетипичной: в ОК 'Юг' объяснили нюансы массированного удара армии РФ по Украине

Атака "Шахедами" по Украине 6 апреля была достаточно нетипичной. На этот раз враг сконцентрировался на Херсонщине – прифронтовой области.

Об это в эфире национального телемарафона указала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она объяснила, что оккупанты понимают особенность нынешнего времени года – атаковали сельскохозяйственные мощности региона, чтобы помешать ему полноценно восстанавливаться после деоккупации.

По словам Гуменюк, россияне попали в сельскохозяйственное предприятие. Люди не пострадали. Она также добавила, что этой ночью была хорошо заметна география направления движения дронов и приоритеты агрессора – промышленность, агропромышленность и энергетика.

Защитники неба сбили вражеские дроны в Запорожской области – 3, Днепропетровской – 3, Николаевской – 1 и Херсонщине – 7.

В целом силы ПВО этой ночью сбили28 из 32 ударных дронов сбили силы противовоздушной обороны. Также были уничтожены 3 из 6 ракет разных типов.

В Силах обороны юга сообщили, что в их зоне напряженная боевая работа сил и средств противовоздушной обороны длилась 5 часов. Враг атаковал ударными беспилотниками типа Shahed-131/136 с южного направления.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Во время воздушной атаки российских террористов бойцы Военно-Морских Сил ВС Украины сбили управляемую авиационную ракету "Х-59". Максимальная скорость полета этого боеприпаса – более 1000 км/ч.

– 6 апреля оккупанты ударили ракетами и "Шахедами" по Харьковской области. Попадания зафиксированы в Харькове и Дергачевском обществе. В областном центре 6 человек погибли и еще 10 – ранены.

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