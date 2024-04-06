Военно-Морские силы Украины сбили российскую управляемую авиационную ракету "Х-59"

В ночь на 6 апреля во время воздушной атаки российских террористов бойцы Военно-Морских Сил ВС Украины сбили управляемую авиационную ракету "Х-59". Максимальная скорость полета этого боеприпаса – более 1000 км/ч.

О ликвидации цели сообщили в Telegram ВМС ВСУ. Там отметили, что продолжают защищать Украину от российских оккупантов.

Х-59 – советская и российская высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия. Предназначено для поражения важных наземных и надводных объектов противника.

Напомним, ночью 6 апреля российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС совершили пуски крылатых ракет Х-101/555. Также запускали "шахеды". По данным спикера Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, во время продолжавшейся 7 часов воздушной тревоги россияне применили:

– крылатые ракеты Х-101/555;

– крылатые ракеты морского базирования "Калибр";

– баллистические ракеты ОТРК "Искандер-М";

– ударные БпЛА типа "Шахид" из полигонов "Чауда" Крым и "Халино" Курск.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ночью 6 апреля оккупанты ударили ракетами и "Шахедами" по Харьковской области. Попадания зафиксированы в Харькове и Дергачевском обществе. В областном центре 6 человек погибли и еще 10 – ранены.

– 5 апреля Силы ПВО сбили российскую ракету над Одессой. Враг атаковал с самолета тактической авиации, из акватории Черного моря.

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