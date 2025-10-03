Оккупанты атаковали Украину десятками ракет и сотнями дронов: в ВС рассказали, сколько целей удалось сбить

В ночь на 3 октября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 416 средств воздушного нападения . Силы ПВО обезвредили 420 целей.

Зафиксированы попадания в ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход ночной атаки РФ

Атаковать украинские города и села враг начал с 20:00 четверга, 2 октября.

С тех пор и до утра пятницы в ходе комбинированного удара по территории Украины захватчики запустили 416 средств воздушного нападения, в частности:

381 ударный БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ);

типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ); 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

21 крылатую ракету Искандер-К ;

; 7 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Основным направлением удара российских войск стали объекты критической инфраструктуры (энергетического сектора) в Харьковской и Полтавской областях.

Также в результате ночной атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 320 воздушных целей:

303 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов); 12 крылатых ракет Искандер-К ;

крылатых ракет ; 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Зафиксировано попадание 18 ракет и 78 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

До обнародования официальных данных мониторинговые каналы публиковали информацию о масштабах новой вражеской атаки.

Они отмечали, что в целом в течение атаки россияне применили от 200 до 300 дронов различных типов, а также 17 ракет и семь баллистических "Искандеров".

Также мониторы составили карту примерных траекторий движения вражеских средств поражения, начиная с 13:00 четверга, 2 октября.

Преимущественно российские средства поражения летели на Полтаву, Харьковщину, Бучу, Одессу, Днепр, Конотоп/район.

Последствия вражеского террора

Под ударами вражеских войск, в частности, оказалась Днепропетровщина. В Днепре в результате атаки вспыхнули пожары, а в одном из поселков Днепровского района повреждены четыре частных дома.

"В Шахтерской громаде Синельниковщины изуродована пятиэтажка. В ней выбиты окна. В Межевской, по которой россияне попали утром, загорелся дом местных", – добавил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Над регионом в течение ночи было обезврежено 13 вражеских БпЛА.

Атаковали россияне и Черкасскую область: над ней ночью удалось сбить 14 российских дронов.

"Обошлось без травмированных. По предварительным данным, ущерба от обломков тоже нет. Обследование территории продолжается", – подвел итоги ночи начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Бил враг и по Полтавщине: на регион россияне направили и беспилотники, и ракеты – оккупанты пытались попасть по энергетическим объектам.

"Произошли попадания и падения обломков на разных локациях. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры. В Полтавской громаде обломками повреждено частное домовладение. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших", – рассказал глава Полтавской ОГА Владимир Когут.

В Николаевской области ночью защитники неба обезвредили два вражеских дрона.

"В результате боевой работы и падения обломков в Баштанском районе возник пожар, повреждена хозяйственная постройка. Пострадавших нет", – отметил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

На Харьковщине в течение суток россияне атаковали 10 населенных пунктов. Враг применил 13 ракет различных типов, 46 "Шахедов" и 2 fpv-дрона, отметил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, в Дергачах поврежден частный дом, а в Новоселовке Харьковского района враг ударил по фермерскому хозяйству.

В ГСЧС рассказали больше о последствиях удара войск РФ по Новоселовке: там горели 8 зданий для содержания свиней на общей площади 13,6 тыс. кв км: около 13 тысяч животных погибли. Также пострадал сотрудник предприятия.

К ликвидации последствий обстрелов привлекались 32 спасателя и 9 единиц техники ГСЧС, в частности пиротехники и офицер-спасатель громады.

В Купянском районе в селе Лозовое повреждено здание и хозяйственную постройку, в Прокоповке разрушениям также подверглись дом и хозпостройка.

В Новом Бурлуке Чугуевского района повреждены складское помещение, комбайн, автомобиль.

Пострадали два человека: 48-летний житель Харькова и 41-летний мужчина из Новоселовки Нововодолажской громады.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне на Киевщине в результате российской атаки произошло несколько пожаров, пострадали люди.

Также сообщалось, что город Нежин на Черниговщине остался полностью без света. По словам городского головы, учебные заведения с 6 октября перейдут на дистанционное обучение.

